Знайти ідеальне рішення для масштабованості Ethereum завжди було величезною проблемою. Але за останній рік ZK-Rollups викликали чимало галасу. Дійсно в деяких випадках ZK-Rollups рекламувалися як, мабуть, найкраще рішення для вирішення проблеми масштабованості Ethereum, і вже кілька протоколів приїняли їх. Отже, що це за технологія, і як можна в неї інвестувати? Нижче розглянемо деякі основні моменти:

Зведені дані з нульовим рівнем знань (Zero-Knowledge Rollups (ZK-Rollups)) — це низка розумних контрактів, які використовують обчислення поза ланцюгом, перш ніж піддати їх перевірці в ланцюгу.

Розумні контракти просто об’єднують величезну кількість транзакцій в одну та обчислюють їх великими частинами.

Кілька протоколів вже прийняли ZK-Rollups, зокрема Loopring (LRC), який після цього сягнув свого історичного максимуму.

Джерело даних: Tradingview.com

Тепер очевидно, що проєкти ZK-Rollup будуть набирати обертів, тому хочемо дати вам список альткоїнів, у які можна інвестувати, щоб скористатися перевагами цієї технології:

Mir Protocol (MIR)

Mir Protocol (MIR) — це протокол масштабування Ethereum, створений для використання ZK-rollups. Фактично, проєкт знаходиться в процесі розробки додаткових рішень ZK-rollup. Лише минулого місяця Polygon (MATIC) придбав MIR, сума цієї угоди становила близько 400 мільйонів доларів.

Polygon вже є однією з найдешевших мереж на ринку. Те, що він слідує за проєктом ZK-rollup, свідчить, що, можливо, у майбутньому ця галузь просто вибухне.

zkSync Coin

zkSync — це майбутній проєкт ZK-rollup, над яким працює Matter Labs. Вони планують випустити власний токен ERC 20, як тільки проєкт запрацює.

Платформа вже залучила від інвесторів до 50 мільйонів доларів у рамках раунду B. Хоча у нас немає точних дат, коли токен буде доступний, слідкуйте за ним у 2022 році.