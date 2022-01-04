Найкращі ERC 20 токени, які варто придбати прямо зараз

Після запуску в 2015 році Ethereum Chain був однією з найпотужніших рушійних сил у криптопросторі. На цій платформі постійно спостерігається зростання інноваційних DApps і DeFi-проєктів. Однак його ERC 20 токени просто вражають. Загалом, їх відрізняє стандарт якості або технічний стандарт, якому повинні відповідати всі токени на базі Ethereum. Нижче розглянемо деякі важливі моменти:

ERC 20 токени керуються набором фіксованих правил, які визначають, як їх можна передавати, перевіряти та зберігати.

Усі ERC 20 токени були створені та працюють на блокчейні Ethereum, але ними можна обмінюватися між кількома ланцюжками.

Величезна частина криптовалютних токенів, які запустили протягом останніх кількох років, є токенами ERC 20.

Інвесторам, які шукають найкращі або найпопулярніші токени ERC 20, варто звернути увагу на ті, що вказані нижче. Можливо, ви не знали, але вони працюють на цьому стандарті.

Shiba Inu (SHIB)

Безсумнівно, Shiba Inu (SHIB) став символом 2021 року. Ця мем-монета, яку створили як вбивцю Dogecoin (DOGE), виросла в ціні і колись входили до десятки кращих криптоактивів за ринковою капіталізацією.

Джерело даних: Tradingview.com

Хоча SHIB все ще є спекулятивним активом, який має дуже малу внутрішню вартість, та минулого року він зробив людей мільйонерами. Це також токен ERC 20, і на момент написання статті SHIB продавався за 0,00003394 долара. Ринкова капіталізація монети становить 18,6 мільярда доларів.

Chainlink (LINK)

На відміну від Shiba Inu, Chainlink (LINK) насправді є гарною інвестицією, адже він підкріплений дуже пристойними базовими основами. По суті, це блокчейн розумних контрактів, який дозволяє по всьому світу укладати контракти, які взаємопов'язані між собою.

LINK (його нативний токен) є монетою ERC 20 і входить до двадцятки кращих монет за ринковою капіталізацією. На момент написання цієї статті LINK продавався за 22,51 долара, а його ринкова капіталізація становить близько 10,5 мільярда доларів.