Найкращі фан-токени футбольних клубів, які варто придбати

Ринок криптовалют зазвичай приваблює багато новітніх інновацій. Але також є деякі токени, які просто запускають для гарного настрою, і насправді вони не мають жодної внутрішньої цінності. Токени футбольних клубів належать до цієї категорії. В основному їх створюють для своїх лояльних та активних вболівальників, якими славиться футбол. Тим не менш, розглянемо деякі факти про футбольні токени:

Як правило, фан-токени футбольних клубів не мають великої цінності, це просто активи лояльності для вболівальників.

Деякі футбольні клуби на додаток до фан-токенів продають предмети колекціонування NFT.

Також такі токени отримують велику користь від того, що назви клубів, повязаних з ними, знають та впізнають.

Отож, якщо ви плануєте придбати собі декілька фан-токенів, рекомендуємо вам кілька варіантів, ринкова капіталізація яких вражає:

Paris Saint-Germain Fan Token (PSG)

Paris Saint-Germain Fan Token (PSG) — фан-токен для вболівальників одного з найбільших клубів Франції. Монета торгується на всіх основних біржах по всьому світу.

Джерело даних: Tradingview.com

На момент написання цієї статті цей токен продавався за ціною близько 15,23 долара, а ринкова капіталізація становила 48 мільйонів доларів. На даний момент це найбільший за ринковою капіталізацією фан-токен, але на загальному ринку криптовалют він ще знаходиться далеко у хвості і займає 622 місце.

SS Lazio Fan Token (LAZIO)

«Lazio» — один із двох великих клубів, що базуються в італійській столиці. Як не дивно, його фан-токен досить цінний, хоча клуб насправді не належить до найбільших у світі. Тим не менш, токен S.S Lazio Fan Token (LAZIO) наразі торгується на рівні близько 4,57 долара, а за останні 7 днів впав на 13%. Ринкова капіталізація монети становить близько 40 мільйонів доларів.

Щоб придбати ці токени, не обов’язково бути фанатом цих клубів. Та оскільки вони не мають великої внутрішньої цінності, інвестиції в ці токени можуть бути ризикованою справою.