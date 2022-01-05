Найкращі ігрові блокчейн-проєкти, які варто зараз придбати

Ігри за принципом "Грай та заробляй" стають дедалі популярнішими в блокчейні. Вони займають величезну частину ігрового сектору метавсесвіту в криптовалютному просторі, тому багато інвесторів придивляються до цих токенів. Минулого року Axie Infinity (AXS) був одним з основних ігрових токенів на блокчейні, та існують й інші, на які варто звернути свою увагу. Спочатку розглянемо декілька важливих моментів:

Ігровий підсектор блокчейну в криптовалютному просторі зовсім молодий, і тому має ще великий потенціал для росту вартості.

Зростання метавсесвіту стане одним із ключових каталізаторів для розвитку ігор на базі блокчейну.

Зараз зросли потоки інституційного капіталу, що впливається в ігри, які пов’язані з метавсесвітом або блокчейном.

Отже, якщо плануєте інвестувати свої гроші в ці ігрові активи, вам варто розглянути два цікаві токени.

Splintershards (SPS)

Splintershards (SPS) — це колекційна карткова гра, яка працює на блокчейні Ethereum. Гравці заробляють колекції карток NFT, причому кожна картка має певні унікальні атрибути. Картки можна купувати та продавати в грі за допомогою нативного токена SPS.

Джерело даних: Tradingview.com

У середньому щодня Splintershards має близько 300 000 активних користувачів, тому зараз це одна з найпопулярніших ігор на блокчейні. Однак токен SPS торгується за дуже низькою ціною. На момент написання цієї статті він продавався за 0,2112 долара, а ринкова капіталізація становила близько 73 мільйонів доларів.

Крихітна колонія (TINY)

Tiny Colony (TINY) — це майбутня гра-симулятор, де можна будувати та керувати, яку побудували на базі мережі Solana (SOL). Гра проходить у віртуальному метавсесвіті, де гравці будують та вирощують колонії мурах.

Також гравці можуть створювати союзи та брати участь у подіях спільноти всередині метавсесвіту. TINY стане валютою, яка буде використовуватися у грі, а також токеном управління для цієї гри. Цей проєкт запустять у майбутньому, тому у вас є шанс долучитися до нього ще до його офіційного запуску.