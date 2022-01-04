Найкращі криптовалютні токени на базі Elrond Network

Elrond (EGLD) — це високомасштабований і потужний блокчейн, розроблений для розподілених додатків. Ця мережа сподівається стати рушієм нової Інтернет-економіки, і, як заявляють її творці, вона є зручною для розробників платформою, де здійснюються безпечні та ефективні транзакції. Нижче розглянемо декілька причин, чому Elrond зростає:

Elrond є альтернативою основним блокчейнам, як-от Ethereum, у яких стягують більш високі комісії.

Також ця мережа є масштабованою екосистемою, яка дозволяє запускати інноваційні децентралізовані додатки (DApps) і продукти De-Fi.

Мережа готова запропонувати високу швидкість і здійснювати до 15 000 транзакцій в секунду.

За останні кілька років на Elrond побудували кілька проєктів, і вони обіцяють гарні перспективи. Нижче вказано два основних з цих проєктів, на які слід звернути увагу:

Orion Protocol (ORN)

Orion Protocol (ORN) — це агрегатор ліквідності, що може працювати на кількох біржах. По суті, ця платформа об’єднує всю доступну ліквідність на біржах і розміщує її на одній децентралізованій платформі. В основному Orion Protocol вирішує проблеми ліквідності, які зазвичай пов’язані з децентралізованими біржами (DEX).

Джерело даних: Tradingview.com

Його заснували у 2018 році, і він працює на базі Elrond Mainnet. Очікується, що вартість ORN, його нативного токена управління, зросте, адже в найближчій перспективі DEX будуть набувати більшого поширення. На момент написання цієї статті ORN продавався за 6,09 долара, ринкова капіталізація становила 250 мільйонів доларів.

Maiar (MEX)

Maiar (MEX) — це майбутня децентралізована біржа, яка має стати основною біржовою платформою на базі Elrond. Також очікується, що Mair буде багатофункціональною екосистемою De-Fi, яка, за словами розробників, «кардинально змінить» спосіб нашої взаємодії з грошима.

MEX буде нативним токеном платформи. Maiar поки ще не запустили, тому це гарний варіант для інвесторів, які прагнуть долучатися до проєктів на ранніх стадіях.