Найкращі криптовалюти для довгострокового інвестування

З огляду на волатильність, яка часто притаманна криптовалютам, легко припустити, що вони є лише спекулятивними активами, які призначені для короткострокового інвестування. Але це зовсім не так. Розглянемо приклад: незважаючи на те, що ціна на таку монету як біткоїн за останні місяці різко зросла, та все одно з початку року він подорожчав на 100%. Отже, криптовалюта – це гідний для довгострокового інвестування клас активів, і ось чому:

По-перше, більшість відомих монет підкріплені солідною базою, яка має реальну економічну цінність.

Історія криптовалюти показує, що з часом вона приносить стабільний і постійний прибуток. Це залишиться незмінним і у майбутньому.

Хитрість полягає в тому, щоб придбати актив завчасно, до того, як ціна злетить.

Якщо ви плануєте додати криптовалюту до свого довгострокового інвестиційного портфелю, варто детально розглянути такі дві монети:

Solana (SOL)

Solana (SOL) є свідченням загальнодоступного блокчейна, який розробили, щоб забезпечити роботу децентралізованих сервісів та додатків. Уявіть, що Solana – це як Windows для ПК або Android для мобільних пристроїв, але замість того, щоб забезпечувати роботу телефонів і комп’ютерів, ця екосистема буде гарантувати майбутнє децентралізації.

Джерело даних: Tradingview.com

Solana (SOL) має високий рейтинг, і її часто розглядають як найбільш гідний конкурент Ethereum. Ця криптовалюта швидше, ефективніше та дешевше, але на відміну від Ethereum, вона все ще недооцінена. На момент публікації даного матеріалу Solana (SOL) торгувалася за 178 доларів, а її ринкова капіталізація становила 55 мільярдів доларів. У довгостроковій перспективі є величезний потенціал для її ще більшого зростання.

UniSwap (UNI)

UniSwap (UNI) – це найбільша децентралізована біржа (DEX) у світі. DEX було побудовано на мережі Ethereum, і вона дозволяє здійснювати однорангову торгівлю криптовалютою.

Очікується, що в майбутньому децентралізовані біржі набудуть поширення, оскільки інвестори прагнуть отримати більше автономності в торгівлі. UniSwap буде лідером в цій сфері. На момент написання цієї статті монета торгувалась за 16,81 доларів США, ринкова капіталізація становила близько 10 мільярдів доларів.