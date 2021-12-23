Найкращі криптовалюти для короткострокової денної торгівлі

Денна торгівля – це стратегія, коли ви купуєте криптовалютні активи, утримуєти їх протягом короткого часу (зазвичай менше 24 годин), а потім продаєте їх з прибутком. Також це дуже ризикова торгова стратегія, але при правильному підході її можна використовувати, щоб заробити на короткострокових коливаннях ринку. Однак не всі криптовалюти підходять для денної торгівлі. Дійсно є певні атрибути, які зазвичай притаманні активам, що якнайкраще підходять для денної торгівлі. Розглянемо їх нижче:

Актив повинен мати відносно високий обсяг торгівлі. Це полегшує виконання замовлень.

Активи для денної торгівлі також мають бути гідними уваги преси, адже якщо щось станеться, про це мають повідомити в головних новинах про криптовалюту.

І нарешті, такий актив також повинен бути більш мінливим порівняно з іншими криптовалютами.

Отож, якщо ви хочете щоденно торгувати криптовалютою, нижче вказано два активи, які варто розглянути на основі наведених вище критеріїв:

Біткоїн (BTC)

Основна причина, чому Bitcoin (BTC) потрапляє в цей список, це тому що у нього величезний обсяг торгівлі. Біткоїн є однією з найбільш популярних криптовалют у світі, а також знаходиться під пильною увагою ЗМІ. Зрештою, новини стосовно біткоїну завжди будуть на першій сторінці будь-якого гідного сайту про криптовалюти.

Джерело даних: Tradingview.com

На момент написання цього матерілу обсяг торгівлі BTC за 24 години становив майже 24 мільярди доларів. Крім того, більшість похідних інструментів для денної торгівлі криптовалютами (серед яких ф’ючерси, CFD, опціони та інші) підтримують біткоїн.

Tether (USDT)

Tether (USDT) є найбільшим стейблкоїном. Як і в біткоїну, у нього величезний обсяг торгівлі. Дійсно його обсяг торгівлі на момент написання статті становив близько 61 мільярд доларів, що майже в 3 рази більше, ніж у біткоїну.

Однак Tether (USDT) не настільки мінливий, як біткоїн, але його волатильності достатньо, щоб денний трейдер міг отримати прибуток. Також про цю валюту часто пишуть в пресі, тому ви будете мати всю необхідну інформацію.