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Найкращі криптовалюти для стейкінгу

Аналіз

Стейкінг дає можливість криптоінвесторам отримати непоганий пасивний прибуток, при цьому ризик буде значно менше, ніж якщо торгувати безпосередньо криптовалютою. По суті, стейкінг — це коли ви розміщуєте криптоактиви у заблокованих цифрових гаманцях з метою перевірки транзакцій у блокчейнах Proof-of-Stake. Цей процес є протилежним до майнінгу криптовалют, тому варто розглянути деякі важливі моменти.

  • Вам не потрібно інвестувати в дороге комп’ютерне обладнання, щоб здійснити стейкінг. Потрібно мати лише декілька криптоактивів.

  • Завдяки стейкінгу можна отримати відсотки на всі активи, які використовуються у цьому процесі; у деяких блокчейнах такі відсотки можуть досягати 20% річних.

  • Більше того, здійснюючи стейкінг, ви просто отримуєте певний пасивний прибуток на стороні.

Що ж, якщо плануєте займатися стейкінгом криптовалют і інвестувати таким чином свої кошти, то вам варто звернути увагу на певні монети. Нижче розглянемо їх:

BitDao (BIT)

BitDao (BIT) є одним із лідерів серед децентралізованих автономних організацій (DAO) у світі. Цю платформу створили, щоб залучити талановитих розробників до створення та використання інноваційних DAO в різних мережах. BIT — нативний токен управління цієї платформи, який можна використати для стейкінгу і отримати гарні прибутки.

 

Джерело даних: Tradingview.com

Фактично, стейкінг BIT приносить середній річний прибуток близько 14,77%. Окрім того, ця монета є дуже перспективною, адже вона підкріплена гарними базовими основами. На момент написання цього матеріалу BIT торгувався за 2,17 долара, а його ринкова капіталізація становила близько 1,2 мільярда доларів.

Terra (LUNA)

Terra (LUNA) — це мережа стейблкоінів, яку створили, щоб забезпечити роботу того, що її творці називають глобальною платіжною системою зі стабільною ціною. Terra зараз є одним із найбільших блокчейн-проєктів.

Його нативний токен управління LUNA, який також використовується для стейкінгу, має ринкову капіталізацію в 33 мільярди доларів. Ця валюта входить до топ-10 криптоактивів за ринковою капіталізацією. Крім того, стейкінг LUNA забезпечить інвесторам середній річний прибуток близько 12,5%.

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