Найкращі криптовалюти для торгівлі криптодеривативами

Криптовалютний дериватив – це фінансовий продукт або інструмент, внутрішня вартість якого ґрунтується на вартості базового криптоактиву. Існує велика кількість криптовалютних деривативів, зокрема ф'ючерси, опціони та контракти на різницю (CFD). Нижче розглянемо кілька важливих фактів про ці інструменти:

Криптовалютні деривативи доступні лише на окремих біржах, і їх супроводжує значний ступінь ризику.

Як правило, похідні фінансові інструменти – це продукти з кредитним плечем, завдяки чому протягом короткого часу можна швидко заробити гроші або втратити їх.

Не всі криптовалюти пропонують похідні інструменти для торгівлі, але очікується, що найближчим часом їх кількість збільшиться.

Отож, інвесторам, які хочуть торгувати криптовалютними деривативами, використовуючи кредитне плече, варто розглянути наступні два активи:

Деривативи Bitcoin (BTC)

Це найбільш популярна криптовалюта у світі, тому це було лише питання часу, коли почнеться торгівля деривативами біткоїну (BTC). Дійсно такі біржі, як Binance, мають спеціальні похідні продукти біткоїну, зокрема ф’ючерси, опціони та інші.

Джерело даних: Tradingview.com

Більше того, біткоїн (BTC) торгується на всіх основних біржах, що дає вам більше гнучкості в торгівлі. Багато онлайн-брокерів також дають змогу солідним клієнтам торгувати деривативами Bitcoin (BTC) з кредитним плечем. Це дозволяє полегшити процес інвестування. Окрім того, завдяки ліквідності, яку має біткоїн, виконувати замовлення буде дуже просто.

Деривативи Ethereum (ETH)

Деривативи Ethereum (ETC) також торгуються буквально на всіх біржах. Окрім того, ця монета, як правило, має величезний обсяг торгів, тому вона пропонує достатню ліквідність, і можна легко торгувати цими деривативами з кредитним плечем.

Також біржі створюють дуже індивідуальні продукти Ethereum (ETH), які для середньостатистичного інвестора можуть бути трохи складними. Та головне, що слід пам’ятати, вартість деривативу завжди буде залежати від вартості Ethereum (ETH) на відкритому ринку. На момент написання цієї статті ETH торгувався на рівні 3 812 доларів.