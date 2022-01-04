Найкращі криптовалюти, які забезпечать вам гідну пенсію

Довгий час криптовалюти не розглядалися як клас активів, що підходить для пенсійного інвестування. Щоб захистити своє майбутнє, більшість людей купували надійні акції або товари, наприклад, золото. Але за останні кілька років ситуація різко змінилася, оскільки криптовалюта набуває все більшої популярності як актив. Нижче розглянемо, чому варто інвестувати в криптоактиви, якщо бажаєте мати гідну пенсію:

Хоча криптовалютний сектор є відносно новою галуззю, та за останнє десятиліття він значно зріс і поширився.

Крім того, за останні десять років криптоактиви значно перевершили традиційні пенсійні активи, якщо говорити про їхню прибутковість.

Наразі криптоіндустрія має занадто великі масштаби, щоб зазнати краху, тому на неї можна покладатися, і в довгостроковій перспективі вона принесе прибутки.

Очевидно, багато людей обрали б біткоїн (BTC) як актив, що забезпечить їм пенсію. Але ми вважаємо, що біткоїн уже використав більшу частину свого потенціалу. Наступні дві монети ще не зробили цього і можуть значно зрости в найближче десятиліття:

Solana (SOL)

Solana (SOL) — це блокчейн розумних контрактів, який створили, щоб забезпечити інноваційну екосистему для розробки DApps. Solana (SOL) вважається найближчим конкурентом Ethereum, і ця монета швидко зростає, особливо успішним для неї був 2021 рік.

Джерело даних: Tradingview.com

Але у Solana ще є великий потенціал. На момент написання цієї статті Solana (SOL) торгувалася приблизно за 174 долари. Проте деякі аналітики очікують, що монета сягне майже 3000 доларів до 2030 року. Тому ця валюта чудово підходить для довгострокових інвестиційних портфелів, якщо ви хочете запезпечити собі гідну пенсію.

Binance USD (BUSD)

Багатьох криптоінвесторів найбільше турбує волатильність цього активу. Тому гарною ідеєю буде додати стейблкоіни до своїх активів. Binance USD (BUSD) чудово для цього підходить.

Більше того, BUSD суворо регулюється, і його можна використати для захисту від інфляції долару США. Крім того, BUSD завжди торгується за курсом 1:1 проти долару США, тобто один BUSD дорівнює 1 USD.