Найкращі рішення для масштабування Ethereum рівня 2, які варто купити
Ethereum (ETH) є найбільшим блокчейном у світі. Однак він зіштовхується з великими проблемами масштабування, і це зробило його більш повільним і дорогим у використанні. Тому розробники створюють рішення для масштабування рівня 2 для Ethereum, щоб підвищити ефективність та швидкість роботи ланцюга Ethereum. Деякі з них, наприклад, Polygon (MATIC) і Loopring (LRC), досить популярні, інші відносно невідомі. Але давайте розглянемо, чому ці рішення мають важливе значення:
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Рішення для масштабування рівня 2 для Ethereum усувають деякі недоліки в роботі ланцюга Ethereum.
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За останні кілька років такі рішення неймовірно розвинулись та зросли.
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Інновації, що стосуються масштабування Ethereum, наберуть колосальних розмірів паралельно з тим, як зростатиме провідний блокчейн Ethereum.
Отож, якщо плануєте інвестувати в деякі з таких рішень, нижче наводимо вам кілька відносно невідомих проєктів, на які варто звернути увагу.
Cartesi (CTSI)
Розробники Cartesi (CTSI), заявляють, що це перша операційна систему, яка працює на блокчейні. Це рішення рівня 2, що допомагає розробникам скористатися перевагами стандартних мов програмування (як-от Linux) в екосистемі блокчейн.
Джерело даних: Tradingview.com
Cartesi (CTSI) надає велику кількість програмних інструментів та послуги, які допомагають створювати інноваційні та високомасштабовані розумні контракти. На момент написання статті токен торгувався за 0,6231 долара, а ринкова капіталізація становила 275 мільйонів доларів.
OMG Network (OMG)
OMG Network (OMG) — рішення для масштабування рівня 2, яке створили, щоб підвищити ефективність та знизити комісії для користувачів. Також ця платформа розширює можливості розумних контрактів і, як відомо, дозволяє користувачам передавати токени ETH і ERC20 швидше та ефективніше порівняно з Ethereum.
OMG Network — це одне з найбільш перспективних рішень для масштабування рівня 2 для мережі Ethereum. На момент написання цієї статті OMG, його нативний токен, торгувався за 6,11 долара. Ринкова капіталізація проєкту становить близько 857 мільйонів доларів.