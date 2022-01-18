Ethereum (ETH) є найбільшим блокчейном у світі. Однак він зіштовхується з великими проблемами масштабування, і це зробило його більш повільним і дорогим у використанні. Тому розробники створюють рішення для масштабування рівня 2 для Ethereum, щоб підвищити ефективність та швидкість роботи ланцюга Ethereum. Деякі з них, наприклад, Polygon (MATIC) і Loopring (LRC), досить популярні, інші відносно невідомі. Але давайте розглянемо, чому ці рішення мають важливе значення:

Рішення для масштабування рівня 2 для Ethereum усувають деякі недоліки в роботі ланцюга Ethereum.

За останні кілька років такі рішення неймовірно розвинулись та зросли.

Інновації, що стосуються масштабування Ethereum, наберуть колосальних розмірів паралельно з тим, як зростатиме провідний блокчейн Ethereum.

Отож, якщо плануєте інвестувати в деякі з таких рішень, нижче наводимо вам кілька відносно невідомих проєктів, на які варто звернути увагу.

Cartesi (CTSI)

Розробники Cartesi (CTSI) , заявляють, що це перша операційна систему, яка працює на блокчейні. Це рішення рівня 2, що допомагає розробникам скористатися перевагами стандартних мов програмування (як-от Linux) в екосистемі блокчейн.

Джерело даних: Tradingview.com

Cartesi (CTSI) надає велику кількість програмних інструментів та послуги, які допомагають створювати інноваційні та високомасштабовані розумні контракти. На момент написання статті токен торгувався за 0,6231 долара, а ринкова капіталізація становила 275 мільйонів доларів.

OMG Network (OMG)

OMG Network (OMG) — рішення для масштабування рівня 2, яке створили, щоб підвищити ефективність та знизити комісії для користувачів. Також ця платформа розширює можливості розумних контрактів і, як відомо, дозволяє користувачам передавати токени ETH і ERC20 швидше та ефективніше порівняно з Ethereum.

OMG Network — це одне з найбільш перспективних рішень для масштабування рівня 2 для мережі Ethereum. На момент написання цієї статті OMG, його нативний токен, торгувався за 6,11 долара. Ринкова капіталізація проєкту становить близько 857 мільйонів доларів.