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Найкращі серед непомітних альткоїнів, на які варто звернути свою увагу

Аналіз

Сьогодні на ринку криптовалют пропонують багато активів. Хоча більшість людей часто знають лише популярні валюти-гіганти, як-от біткоїн, Ethereum та інші, та є ще декілька нових альткоїнів, які не виділяються на ринку, але мають значний потенціал. Розглянемо, чому варто купувати монети, які наразі знаходяться поза радарами інвесторів:

  • По-перше, альткоїни, які непомітні на ринку, мають низьку ринкову капіталізацію, а отже, мають значний потенціал для росту.

  • У більшості випадків альткоїни зростають в ціні, коли стають більш популярними, тому надзвичайно важливо купувати їх на ранніх термінах.

  • Більше того, як тільки вони стануть доступні на великих біржах, ці валюти одразу зростуть у вартості. 

Отож, нижче вказана наша добірка найкращих альткоїнів, які можна придбати сьогодні й утримувати якийсь час:

Fantom (FTM)

Важко назвати Fantom (FTM) новим проєктом або зовсім непомітним на крипторинку. Якщо ви криптоінвестор, то, скоріш за все, ви вже зіштовхувалися з цим токеном. Але дійсно, незважаючи на свій потенціал, Fantom не отримує належної уваги.

 

Джерело даних: Tradingview.com

Цей токен найближчим часом може легко потрапити до десятки найкращих криптовалют за ринковою капіталізацією. Але про нього мало говорять, тому його важко асоціювати з монетою, яка має потенціал для швидкого зростання. На момент написання цієї статті Fantom (FTM) продавався за 2,28 долара, а його ринкова капіталізація становила близько 5,7 мільярда доларів.

Ocean Protocol (OCEAN)

Ocean Protocol (OCEAN) — це децентралізована платформа, яка дозволяє продавати свої дані третім сторонам. Сьогодні великі дані в інформаційних технологіях є великим бізнесом, але, на жаль, їх контролюють кілька технологічних компаній Кремнієвої долини.

Проте Ocean Protocol (OCEAN) намагається змінити цю ситуацію, і він має багато можливостей, якщо врахувати, що ринкова капіталізація становить близько 550 мільйонів доларів. Дійсно у 2022 році OCEAN може вирости, тому слідкуйте за ним.

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