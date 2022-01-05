Найпопулярніші криптовалюти серед інституційних інвесторів

В останні роки інституційні інвестори підігрівають ідею криптоінвестування. Фактично, у 2021 році спостерігався потік інституційного капіталу в криптовалюту, і очікується, що він буде продовжуватися і в довгостроковій перспективі. Зрештою, зараз криптовалюти є серйозним класом активів для всіх інвесторів. Нижче розглянемо, чому така тенденція дуже важлива для роздрібних та індивідуальних інвесторів:

Ймовірно, інституційні інвестиції в криптовалюту є довгостроковими, а отже, є потенціал для збільшення вартості активів.

Потік інституційних грошей створює більше довіри до криптовалют і приваблює більше індивідуальних інвесторів.

Проте варто зазначити, що інституційний капітал надходить не у всі активи, а поширюється лише на певні криптовалюти.

На перший погляд можна очікувати, що інституційні інвестори обирають біткоїн (BTC). Та це не так. Хоча біткоїн все ще займає величезну частину на крипторинку, та більшість інституційних інвесторів цікавляться цими двома монетами:

Ethereum (ETH)

За ринковою капіталізацією Ethereum (ETH) посідає друге місце. Основна причина, чому ця монета приваблює багатьох інвесторів (і не лише інституційних), — її загальна екосистема. Ethereum надає платформу, де розробники можуть запускати децентралізовані додатки (DApps).

Джерело даних: Tradingview.com

Фактично, на базі Ethereum створили тисячі нових проєктів, і зараз ця мережа займає найбільшу частку на ринку за кількістю нових DApps. Завдяки цьому Ethereum є важливим драйвером майбутніх технологій та інновацій в галузі блокчейну.

Cardano (ADA)

Cardano (ADA) також є масштабованим блокчейном, який використовує протокол консенсусу proof of stake для перевірки транзакцій. Як і Ethereum, ця мережа надає ефективну платформу, де розробники можуть запускати DApps.

Cardano засновали у 2017 році, і з того часу він став одним з найцінніших блокчейнів у світі. Цей факт також збільшує інтерес інституційних інвесторів до цієї криптовалюти. На момент написання даного матеріалу ADA продавався за 1,34 долара, ринкова капіталізація становила 44,7 мільярда доларів.