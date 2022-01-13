Нарешті Cardano має перші серйозні здобутки за тривалий час

Сьогодні ціна Cardano в реальному часі становить 1,30 долара, а обсяг торгів за 24 години становить трохи більше 2 мільярдів доларів. Cardano демонструє перші солідні здобутки за тривалий час, він зріс сьогодні майже на 8%. Якщо бажаєте дізнатися більше про Cardano, зокрема де його можна придбати, ви потрапили в правильне місце.

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Що таке Cardano?

Cardano — це блокчейн-платформа, що використовує механізм консенсусу proof-of-stake. Як заявляють її розробники, ця платформа прагне дозволити «людям, які змінюють цей світ, новаторам і мрійникам» здійснити позитивні глобальні зміни.

Також цей проєкт з відкритим кодом має на меті «перерозподілити владу від непідзвітних структур та віддати її на периферію, окремим індивідам» і цим допоможе створити суспільство, яке є більш безпечним, прозорим і справедливим.

Cardano заснували ще в 2017 році. За допомогою його токену ADA власники можуть брати участь в роботі мережі.

Cardano — це один з найбільших блокчейнів, який успішно використовує механізм консенсусу proof-of-stake, який використовує менше енергії, ніж алгоритм proof-of-work, який використовує біткоїн.

Творці цього проєкту пишаються тим, що вся розроблена ними технологія проходить процес рецензованого дослідження, тобто це означає, що сміливі ідеї можна поставити під сумнів, перш ніж їх узгодять.

За словами команди Cardano, така академічна суворість допомагає блокчейну бути міцним і стабільним, і збільшується ймовірність того, що небезпечні підводні камені побачуть заздалегідь.

Чи варто купувати Cardano сьогодні?

Тривалий час ціна Cardano знижувалася, і він опустився з третьої на сьому позицію в рейтингу криптовалют за ринковою капіталізацією. Аналітики в основному позитивно налаштовані на його ціну в довгостроковій перспективі, але варто сприймати всі цінові прогнози з недовірою.

Прогноз ціни Cardano

Аналітики Wallet Investor прогнозують, що за рік ціна Cardano може піднятися до 2,79 долара, і це робить його вигідною інвестицією. Тобто за рік можна отримати прибуток +114%. Вони прогнозують, що за п’ять років 1 ADA буде торгуватися за 9,22 долара.

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