Після тривалих втрат криптовалюта, що займає 5-у сходинку за ринковою капіталізацією, нарешті починає демонструвати прибутки. Якщо вас приваблюють унікальні функції, і ви бажаєте дізнатися, як і де можна придбати Cardano, ця стаття саме для вас.

Купіть ADA у eToro сьогодні

Купіть ADA у Binance сьогодні

Cardano — один з найбільших блокчейнів, що успішно використовує механізм консенсусу proof-of-stake, який потребує менших енергозатрат, ніж алгоритм proof-of-work, на якому працює Bitcoin. Ethereum, який має набагато більші розміри, збирається перейти на PoS, та цей перехід відбудеться поступово.

Розробники цього проєкту пишаються тим, що всі створені ними технології піддаються процесу рецензованого дослідження, тобто можна поставити під сумнів сміливі до того, як їх приймуть.

За словами команди Cardano, така академічна суворість допомагає блокчейну бути міцним і стабільним, адже дозволяє знаходити потенційні підводні камені заздалегідь.

Пам'ятайте, зробити точний прогноз щодо криптовалюти дуже важко. Варто добре проаналізувати ринок, перш ніж приймати будь-яке рішення стосовно ваших фінансів. Не вкладайте більше коштів, ніж можете дозволити собі втратити.

За даними Crowd Wisdom, протягом наступних кількох годин Cardano буде торгуватися від 1,39 до $1,51 долара. На момент написання цієї статті монета торгувалась за 1,53 долара. Прогнози на найближчий час позитивні.

In the last 24 hours or so #cardano has had similar or higher transaction volume compared to #ethereum.

The fees on cardano totalled a mere $66,000 to process all of it. Over 4 billion in transaction volume.

Ethereum cost over 44 million dollars in fees.https://t.co/nm5fOb2L5O

— Ed n' ₳ltcoins (@EdnStuff) January 16, 2022