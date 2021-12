У 2021 році відбулося масове інституційне поширення криптовалют, та Ноель Ачесон з Genesis вважає, що таке впровадження прискориться протягом наступного року.

Ноель Ачесон, керівник відділу аналізу ринку в Genesis Global Trading, очікує, що в наступні дванадцять місяців інституційне впровадження криптовалют продовжить зростати.

Про це вона заявила в розмові з Джо Керненом під час інтерв'ю у програмі «Squawk Box» на каналі CNBC.

Коли її попросили спрогнозувати, що, на її думку, станеться в криптовалютному просторі наступного року, – чи то SEC нарешті затвердить спотовий Bitcoin ETF, основні регуляторні заходи в усьому світі, чи то відбудеться інституційне впровадження криптовалюти – вона зауважила, що ніхто точно не знає (що станеться).

Однак вона говорить, що 2021 рік був дуже «цікавим», і що інституційне запровадження криптовалюти буде продовжувати зростати, як це спостерігалося в останній рік.

«Ми бачимо серйозні ознаки того, що наступного року це буде набирати оберти», — сказала вона і додала, що це можуть бути або прямі інвестиції в криптовалюту, або інвестиції в компанії, які розбудовують інфраструктуру крипторинку.

Ачесон стверджує, що в криптовалютному просторі є 65 єдинорогів (компанії-стартапи, ринкова вартість яких перевищує 1 мільярд доларів). Вона зазначила, що лише в 2021 роцістатус єдинорога отримали 40 компаній, які займаються криптовалютами, причому в середньому щомісяця три нові компанії досягали вартості в мільярд доларів.

За її словами, таке дивовижне зростання галузі лише збільшує інтерес до криптовалют [і технології блокчейну]. Вона каже, що зростання, ймовірно, прискорить інтерес, і все більше коштів буде надходити в цю галузь.

Також Ачесон розповіла про інституційний інтерес, який видно з того, що інвестиційні менеджери хочуть диверсифікувати ризики та вкладають кошти в криптовалюту.

Колишня начальниця відділу досліджень в Coindesk заявила CNBC, що минулого року все більше і більше установ додавали криптовалюту до своїх портфелів, а що ще цікавіше, багато з них перейшли на інші цифрові активи і пішли далі, за межі лідерів Bitcoin та Ethereum.

Вона зазначає, що наразі ринок визрів і дає інвесторам можливість вибору, тому все частіше інвестори вибирають ризиковані, але потенційно більш прибуткові альткоїни.

Ці токени є одним з новітніх технологічних досягнень у криптопросторі, і, хоча вона не вказала, сюди також належать децентралізовані фінанси (DeFi) і невзаємозамінні токени (NFT). Метавсесвіт і токени Web 3.0 також набудуть великої популярності в 2022 році.

Ачесон також говорила про видобуток біткоїну та введення жорстких заходів в Китаї, що призвело до переїзду майнерів в інші регіони, багато з них переїхали до США. Вона каже, що події в Китаї розвивалися бурхливо, та додає, що, можливо, це зіграє на користь майнерам біткоїну з точки зору доступу до фінансування.

"One of the big developments over the past 12 months was the migration of #bitcoin mining from China. A lot of that went to the United States," says @NoelleInMadrid. "Even more significantly for the bitcoin market directly is the access this gives bitcoin miners to financing." pic.twitter.com/DqvjoKrxf0

— Squawk Box (@SquawkCNBC) December 28, 2021