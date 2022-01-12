Після млявого початку 2022 року Oasis Network (ROSE) нарешті різко відновлюється. Схоже, цей токен витримав криптошторм, що спостерігався останні 7 днів, і тепер впевнено набирає обертів. Та чи зможе цей висхідний тренд продовжуватися? Спочатку розглянемо деякі основні моменти:

На момент написання цієї статті ROSE торгувався на рівні 0,4203 долара США, тобто у внутрішньоденній торгівлі за 24 години він здорожчав на 25%.

Oasis Network зарекомендувала себе як швидкозростаюча альтернатива Ethereum і відвоювала своє місце на ринку.

Зараз токен знаходиться вище своїх 20- та 50-денних простих ковзних середніх, що свідчить про бичаче вирівнювання.

Джерело даних: Tradingview

Oasis Network (ROSE): прогноз та аналіз цін

Останні кілька днів спостерігається швидке відновлення ціни на Oasis Network (ROSE). Хоча загальний ринок криптовалют впав, та зараз ROSE випереджає всі інші монети. На момент написання даного матеріалу цей токен зріс на 25% у внутрішньоденній торгівлі за 24 години.

ROSE також компенсував деякі втрати, які спостерігалися минулого тижня. Хоча останні 7 днів він все ще знаходиться в мінусі десь на 1,26%, та порівняно з середнім показником на ринку він має непогані результати.

Також спостерігається зростання ціни вище 20- та 50-денних SMA, що свідчить про те, що в найближчий час буде ще більш потужний бичачий імпульс. Індекс відносної міцності (RSI) знаходиться в нейтральній зоні, а це є ще одним позитивним знаком для биків. Враховуючи усі ці показники, тенденція до зростання ROSE, ймовірно, продовжиться найближчим часом.

Чи варто купувати Oasis Network (ROSE)

Oasis Network (ROSE) розглядають як серйозну альтернативу Ethereum. Так, дійсно блокчейн виділив 160 мільйонів доларів, щоб стимулювати розробників створювати проєкти у цьому ланцюгу.

Хоча йому ще потрібно пройти довгий шлях, щоб наздогнати Ethereum, та поки що він працює досить добре. Для довгострокового інвестора цей токен стане гарною інвестицією.