Гадаємо, всі добре знають цей симпатичний собачий мем-токен. Якщо вас приваблюють унікальні функції, і ви бажаєте дізнатися, як і де можна придбати Shiba Inu, ця інформація саме для вас.

Де зараз найкраще придбати Shiba Inu

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Що таке Shiba Inu?

Анонім під псевдонімом Ryoshi створив монету Shiba Inu в серпні 2020 року. Ця мем-монета швидко набрала обертів та здобула цінність, бо інвесторів привабила мила чарівність монети, а також заголовки та твіти щодо цієї криптовалюти від таких відомих особистостей, як Ілон Маск та Віталік Бутерін.

Shiba Inu (який працює на базі Ethereum) прагнув стати аналогом алгоритму майнінгу Dogecoin, що працює на базі Srypt. Shiba Inu і токен SHIB належать до криптовалют на собачу тематику, серед яких Baby Dogecoin (BabyDoge), Dogecoin (DOGE), JINDO INU (JIND), Alaska Inu (LAS) і Alaskan Malamute Token (LASM).

Чи варто купувати Shiba Inu сьогодні?

Завжди пам'ятайте, що зробити точний прогноз стосовно криптовалют важко. Перш ніж приймати будь-яке рішення, що може вплинути на ваші фінанси, варто ретельно проаналізувати ринок. Не вкладайте більше коштів, ніж можете дозволити собі втратити.

Прогноз ціни Shiba Inu

За даними Crowd Wisdom, протягом наступних кількох годин Shiba Inu торгуватиметься в діапазоні від 0,0000281 до 0,0000288 долара. Їхня технічна рекомендація на цей період – Купувати. 2 з 6 індикаторів імпульсу позитивні і лише один негативний.

Shiba Inu в соціальних мережах