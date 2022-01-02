У цілому, 2021 рік став роком криптовалют. Загалом, ця галузь демонструвуала значне зростання. Але, незважаючи на це, деякі проєкти чи монети просто затьмарюють інших. Розглянемо деякі важливі моменти:

Загальна прибутковість криптовалют значно випередила інші класи активів.

Хоча може здатися, що купувати валюти, які значно зросли, вже запізно, та насправді це не так.

Можливо, у 2022 році та й надалі криптопростір буде збільшувати зростання.

Отож, нижче публікуємо нашу добірку монет, які показали чудовий результат у 2021 році і мають гарні перспективи зростати й у майбутньому.

Solana (SOL)

Solana (SOL) часто називають вбивцею Ethereum. Метою цього проєкту є дати розробникам альтернативу Ethereum. Цей проєкт постійно розвивається. У мережі Solana запускають нові проєкти, і вона обіцяє користувачам низькі комісії, кращу швидкість і вищу загальну ефективність блокчейну.

Джерело даних: Tradingview.com

У 2021 році Solana (SOL) мала чудові результати і зросла на понад 12 000%. Але і в найближчі роки можна буде багато чого отримати від цього токена. Дійсно деякі експерти вважають, що до 2027 року SOL сягне 1000 доларів. На момент написання цієї статті монета торгувалася за 175 доларів.

Cardano (ADA)

Cardano (ADA) також мав гарні резульати минулого року. Зараз монета входить в десятку найкращих криптовалют у світі за ринковою капіталізацією. На момент написання цього матеріалу Cardano торгувався на рівні близько 1,37 долара. Наприкінці року ADA фактично втратив динаміку зростання.

Після вибухового початку 2021 року монета набирала обертів і була на шляху до зростання на понад 1500%. Та корекція криптовалютного ринку, яку ми спостерігали в листопаді та грудні, з’їла ці прибутки. В результаті здобутки ADA складають приблизно 675%. Це досить непоганий прибуток, і, більше того, такі результати дають надію, що монета може зрости ще більше в майбутньому.