Olympus (OHM) впритул наближається до точки неповернення, адже тиск на ціну продовжує зберігатися. Токен DAO різко падає, бо через настрої на ринку інвестори продовжують відмовлятися від ризику, і може знадобитися багато часу, щоб OMH відновився. Розглянемо деякі основні моменти:

На момент написання цієї статті OMH торгувався на рівні 64,81 долара, у внутрішньоденній торгівлі скоротився на 4%.

Окрім того, Olympus (OHM) зараз торгується нижче від своїх історичних максимумів на більше ніж 90%.

Крах ринку криптовалют, ймовірно, погіршить цінову динаміку, і в найближчі дні очікується негативний тиск.

Джерело даних: Coinmarketcap.com

Olympus (OHM) – Чи зможе відновитися?

Протягом останніх кількох тижнів на ринку впало багато монет. Деякі з них торгуються навіть набагато нижче своїх історичних максимумів. Отож, Olympus (OHM) в цьому не єдиний. Але людей хвилює, що ж є насправді таке швидке падіння: на момент виходу даної публікації ця монета торгувалася нижче майже на 95% від історичних максимумів.

Однак, незважаючи на усі шторми та вітри на крипторинку, проєкт намагається розширятися і запустив новий 12-місячний план, метою якого є встановити «потужнішу екосистему». Чи допоможе це позбутися низхідного тиску, ще невідомо. А поки що схоже, що OMH може опинитися в точці неповернення.

Чи варто купувати Olympus (OHM)?

Для тих із вас, хто не знає це, Olympus (OHM) — це платформа, яка стимулює користувачів робити ставки на нативний токен OHM з надією, що OHM перетвориться на криптовалютний резерв, на кшталт долара США. Звучить трохи надумано, але коли цей проєкт запустили, у нього з'явилася величезна кількість прихильників. З огляду на проблеми на ринку, зараз, можливо, не найкращий час, щоб купувати Olympus (OHM).