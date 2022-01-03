Протягом останніх 24 годин основні криптовалюти були відносно спокійними. У 2021 році мільярдери, серед яких Рей Даліо, Томас Петерфі та Пол Тюдор Джонс, які раніше відмовлялися від криптовалют, розповіли, що вони володіють криптоактивами. Також минулого року біткоїн став законним платіжним засобом у Сальвадорі. Відбувся запуск Pro Shares, першого у США ф’ючерсного ETF на біткоїн.

Кращі криптовалюти

Polkadot відзначився, набравши більше 2%, а Solana впала більше ніж на 2%. На момент написання цієї статті біткоїн торгувався нижче 47 000 доларів. Єдиним значним переможцем у топ-20 став Uniswap, який зріс приблизно на 8%.

Кращі гравці

Найбільше зростання у топ-100 демонструє BORA, яка зросла майже на 14% за останні 24 години. Yearn.finance займає друге місце, адже на момент написання статті він додав до своєї вартості 11% за останні 24 години.

Сьогодні ціна Ankr в реальному часі становить 0,11 долара, а денний обсяг торгів складає 181,7 мільйона доларів. Сьогодні цей токен піднявся на 10,68%.

Aave — це децентралізований фінансовий протокол, який дозволяє людям позичати та брати в позику криптовалюту. У перший робочий день цього року він став одним із найбільших переможців, сьогодні він зріс майже на 9%.

Helium (HNT) коригує свій відкат, що спостерігався з 13 грудня. Аналітики вважають, що до кінця січня монета, ймовірно, сягне нового історичного максимуму. За останні 24 години він зріс на 5%.

У тренді

Flux досяг свого нового історичного максимуму. Сьогодні ціна Flux в реальному часі становить 3,19 долара, а денний обсяг торгів складає 180 мільйонів доларів. Flux зріс на 25% за останні 24 години.

Криптовалюта PAPPAY, яку можна використовувати для цифрових покупок і платежів в Інтернеті, зберегла свій бичачий тренд з 2021 року. Сьогодні вона зросла на 955%.