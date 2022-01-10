Протягом останніх 24 годин ринок криптовалют зростав, адже на момент написання цієї статті більшість із десятки найкращих криптовалют торгувалися дорожче. Ціни на облігації впали за перший тиждень 2022 року, для 10-річних облігацій це був найгірший з 2019 року тиждень.

Серед компаній, що входять до ТSPX500, найбільше постраждали акції технологічних компаній, бо інвестори кинулися продавати акції після оприлюднення протоколу ФРС і у відповідь на розпродаж облігацій. ІТ-сектор впав на 4,69%, а галузь охорони здоров’я – на 4,65%.

Найбільших втрат зазнав ринок нерухомості, який упав на 4,95%. У п’ятницю NASDAQ100 впав на 1,10%, SPX500 впав на 0,41%, а DJ30 втратив лише 0,01%.

Кращі криптовалюти

Біткоїн демонстрував невелике зростання і торгувався вище 42 000 доларів США на момент написання статті. Ethereum піднявся приблизно на 1%, а Solana і XRP мали незначний приріст. Сьогодні вранці Cardano єдиний із топ-10 криптовалют торгувався в мінусі, та його втрати були незначні.

Polygon, який займає 14-ий щабель серед криптовалют за ринковою капіталізацією, сьогодні має найкращі результати у топ-20. Наразі його ціна в реальному часі становить 2,10 долара, обсяг торгів за 24 години складає 1,13 мільярда доларів. Нативний токен Polygon MATIC зріс майже на 6% протягом останніх 24 годин.

Кращі гравці

Immutable X, перша платформа другого рівня для масштабування NFT на базі Ethereum, сьогодні демонструє одні з кращих результатів серед топ-100 найбільших монет за ринковою капіталізацією. За останні 24 години він зріс на цілих 14% після новини про те, що він з'явиться у списках біржі Binance.

NEAR Protocol – це блокчейн першого рівня. Його створили як платформу хмарних обчислень, що керується спільнотою, і яка усуває деякі обмеження, що заважали блокчейнам-конкурентам, наприклад, низька швидкість транзакцій, низька пропускна здатність і погана взаємодія. Його вартість сьогодні збільшилась на 9%, тому NEAR Protocol разом з Kadena посідають друге місце.

Останнім часом Kadena показує гарні результати. Він має єдиний масштабований PoW-блокчейн рівня 1, що використовує мову Pact – найбільш безпечну мову розумних контрактів.

Zcash – децентралізована криптовалюта, що забезпечує конфіденційність та анонімність, сьогодні має одні з кращих здобутків. На момент написання цієї статті він зріс на 8%.

Oasis Network (ROSE), блокчейн рівня 1, що підтримує конфіденційність, який створили за допомогою Cosmos SDK, щоб забезпечити відкриті фінанси і відповідальну економію даних, зріс на 7% за останні 24 години. SDK дозволить Oasis взаємодіяти з блокчейн-екосистемою Cosmos (ATOM), коли запустять його IBC-протокол, який дає змогу блокчейнам взаємодіяти.

Fantom і Arweave все ще утримують свої позиції. Протягом останнього тижня вони зростали. Сьогодні кожен з них здорожчав на 6%.

У топ-100 найбільшим невдахою є Gnosis. Він займає у цьому списку щабель №98. Протягом останніх 24 годин цей децентралізований ринок прогнозів, створений на протоколі Ethereum, знизився на 9%. YFI, токен Yearn.Finance, і Bora втратили сьогодні по 6%.

У тренді

NinjaFloki, криптовалюта на базі ігор, яка приносить пасивний дохід, продовжує демонструвати неймовірні прибутки. Сьогодні його токен зріс на 1265%.

Реальна ціна Alchemy Pay сьогодні становить 0,087 долара США, а обсяг торгів за 24 години складає 101,6 мільйона доларів. Alchemy Pay зріс на 46% за останні 24 години через новину про те, що він скоро з'явиться на біржі Binance.