Ринок криптовалют в цілому сьогодні ведмежий. Вчора ринки США були неоднозначними, адже загроза, що у майбутньому відбудеться багаторазове підвищення процентних ставок, змусила інвесторів коригувати свої портфелі. Високотехнологічний NASDAQ100 (+0,14%) був єдиним з основних індексів США, який вчора фінішував у плюсі. Інвестори будуть уважно стежити за свідченнями голови Федеральної резервної системи Джерома Павелла, який збирається виступить перед банківським комітетом Сенату.

Кращі криптовалюти

За останні 24 години криптовалютний ринок просів, адже сьогодні вранці більшість криптовалют з топ-10 торгувалися в мінусі. Виділився лише біткоїн, який показав невеликий приріст і торгувався вище 42 000 доларів на момент написання цієї статті. Ethereum і Cardano впали приблизно на 1%, а XRP мав невеликі втрати.

Токену LUNA від Terra не вдалося уникнути наслідків недавньої криптовалютної «бійні». Однак ця монета одна з небагатьох із топ-10, хто починає відновлюватися. Сьогодні вона здорожчала на 2%, як і Polygon.

Кращі гравці

NEAR сьогодні має найкращі результати в топ-100. Його ціна становить 16,44 долара, а обсяг торгів за 24 години складає трохи менше 1,8 мільярда доларів. Токен NEAR зріс на 17% за останні 24 години.

Oasis, блокчейн рівня 1, що підтримує конфіденційність, який створили, щоб забезпечити відкриті фінанси і відповідальну економію даних, сьогодні зріс на 10%. Вартість Cosmos сьогодні здорожчала на 6%. IOTA, єдиний блокчейн без блокчейну, став одним із небагатьох, хто має здобутки в цей похмурий для крипторинку день. За останні 24 години він додав десь 3% до своєї вартості.

Серед тих, хто програв, знаходяться Arweave з -8%, Loopring з -7%, а також The Graph і SAND, обидва з яких втратили по 6%. Ravencoin і CELO також знизилися на 6% кожен і цим зупинили своє недавнє зростання.

Криптовалюта BORA втратила сьогодні ще 5% і опустилася на 100-е місце в рейтингу після того, як за тиждень втратила понад чверть своєї вартості. Якщо ведмежий тренд продовжиться, ця валюта може залишити топ-100.

У тренді

Розробники SpookyShiba називають його першим «жахливим» токеном. Вартість цієї мем-монети на собачу тематику зросла сьогодні на 40%. Його творці працюють над NFT-маркетплейсом, який запустять на початку 2022 року, тому ціна на токен зростає.