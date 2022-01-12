Протягом останніх 24 годин ринок криптовалют підвищився, адже на момент написання цієї статті більшість із топ-10 криптовалют торгувалися в плюсі. Вчора американські фондові біржі зросли після того, як голова Федеральної резервної системи Джером Павелл повторив своє попередження про те, що цього року ставки доведеться підвищити.

Інвестори добре сприйняли підтвердження того, що ФРС серйозно ставиться до боротьби з інфляцією, тому вчора індекс NASDAQ100 підвищився на 1,47%, SPX500 – на 0,92%, а DJ30 – на 0,51%.

Серед компаній SPX500 найвище торгувалися акцій енергетичних компаній, які піднялися після різкого зростання ціни на нафту.

Інвестори будуть уважно стежити за місячними даними індексу споживчих цін (ІСЦ) та базового ІСЦ, які опублікують сьогодні о 15:30 за Києвом.

Кращі криптовалюти

Біткоїн піднявся приблизно на 1% і торгувався вище 42 000 доларів на момент написання статті. Ethereum зріс приблизно на 4%, а Cardano і XRP показали приріст на 5% і 2% відповідно. Замикав десятку кращих Polkadot, який продемонстрував зростання приблизно на 10%.

Криптовалюта Avalanche, яка за величиною посідає 11-е місце в рейтингу, сьогодні піднялася на 11% і торгувалася більше ніж за 90 доларів. Вона перевершила Dogecoin і Shiba Inu за ринковою капіталізацією і, схоже, скоро подолає позначку в 100 доларів.

NEAR, нативний токен NEAR Protocol, цього тижня має найкращі результати серед криптовалют, які входять у топ-20. Монета, яка займає 19-е місце в рейтингу, зросла на 7% за останні 7 днів, тобто більше, ніж будь-яка інша монета з топ-20. Лише сьогодні її вартіть збільшилась ще на 10%.

Кращі гравці

Fantom компенсував нещодавній відкат і почав невпинно зростати завдяки низці останніх подій. Спочатку це була новина про те, що Movr Network інтегрувала Fantom у FundMovr, а потім про те, що наразі IDO FantomLive працює на DAOStarter. За останні 24 години він зріс на 20%.

Oasis Network (ROSE), блокчейн рівня 1, що підтримує конфіденційність, який створили за допомогою Cosmos SDK, щоб забезпечити відкриті фінанси і відповідальну економію даних, зріс на 19%.

Secret – це нативний токен Secret Network, блокчейну, що за замовчуванням зберігає конфіденційність даних для розумних контрактів, і таким чином дозволяє створювати та використовувати додатки, для яких не потрібні дозволи, та які зберігають конфіденційність.

Ця функція захищає користувачів та додатки, а також відкриває сотні раніше неможливих способів використання Web3. За останні 24 години цей токен зріс на 18%.

Sandbox, Kadena і Bora сьогодні зросли на 14%. Bora піднявся до 96-го місця, хоча вчора ледь тримався на 100-у.

Криптовалюта Harmony, яка посідає 42-е місці за ринковою капіталізацією, також має гарні здобутки сьогодні. Вона здорожчала більше ніж на 13%. Celo набрав трохи менше 13%. OMG Network і Livepeer також зросли на 13%.

У листопаді минулого року ціна токена метавсесвіту GALA зросла на 700%, а потім впала і встановила кілька рекордних мінімумів. Зараз токен починає компенсувати деякі свої втрати. Сьогодні він здорожчав на 12%. Arweave також зріс на 12%.

Також гарні результати мають: Enjin Coin, який здорожчав на 11%, Stacks і THORChain, обидва зросли на 10%. Сьогодні ціна Kusama в реальному часі становить 272 долари, а обсяг торгів за 24 години складає 114,4 мільйона доларів. За останні 24 години ця монета зросла на 9,71%.

У тренді

Bombcrypto – це класична гра за принципом «Грай та заробляй», де гравці можуть купувати героїв та використовувати цікаві режими гри. У грі є 3 режими гри: «Полювання за скарбами» – автоматична гра, сюжетний режим і PVP. Вона відома як Bomber Coin.

Ціна його токена BCOIN сьогодні становить 3,24 долара. Bomber Coin зріс на 30% за останні 24 години.