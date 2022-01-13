Ринок криптовалют зріс протягом останніх 24 годин, адже на момент написання статті більшість із рейтингу топ-10 криптовалют торгувалися в плюсі. Вчора UK100 виріс на 0,81% і сягнув найвищого з грудня 2019 року рівня.

Інфляція в США досягла 7%, це є найвищим рівнем за останні 40 років. Останні дані відповідають очікуванням аналітиків: ціни на автомобілі, меблі, енергоносії та продукти харчування значно зростають. Після новин про інфляцію всі три основні американські індекси вчора зросли.

Інвестори будуть уважно стежити за місячними даними по індексу цін виробників (ІСЦ), які мають опублікувати сьогодні о 15:30 за Києвом.

Кращі криптовалюти

Біткоїн піднявся приблизно на 2% і торгувався вище 43 000 доларів, а Ethereum і XRP виросли десь приблизно на 3%. Нарешті вперше за тривалий час Cardano демонструє серйозні здобутки, сьогодні він зріс майже на 8%. Він торгується за 1,30 долара, а обсяг торгів за 24 години становить трохи більше 2 мільярдів доларів.

Dogecoin зростав, що стало несподіванкою. Після того, як вчора кити скупили його в особливо великих кількостях, він показує досить непогані результати. Сьогодні його вартість збільшилася на 12%.

Shiba Inu також виріс на 12%, та причиною цього стали чутки про те, що його внесуть до списку Robinhood. Подібні чутки з'являються не вперше. Можливо, рекордне зростання Shiba Inu в жовтні 2021 року також було пов’язано з такими чутками.

Кращі гравці

Harmony продовжує свою ходу. За останні 24 години цей токен збільшився на 13%, а за останній тиждень – на приголомшливі 29%. Oasis Network також зростає і здорожчав на 13% сьогодні.

Monero, який дозволяє здійснювати транзакції приватно та анонімно, сьогодні зріс на 10%.

Криптовалюта 1inch Network, яка об’єднує децентралізовані протоколи та здійснює прибуткові, швидкі та безпечні операції в просторі DeFi, також додала 10% до своєї вартості.

Zilliqa швидко повернулася в топ-100 найбільших монет за ринковою капіталізацією, адже за останні 24 години зросла трохи більше ніж на 10%.

Enjin Coin — це проєкт компанії Enjin, яка надає екосистему взаємопов’язаних ігрових продуктів на основі блокчейну. На нього впливають ті бичачі тенденції, що впливають і на деякі інші ігрові токени. Сьогодні він зріс на 9%.

Ще один переможець – XDC, оригінальна монета XinFin, компанії з гібридними технологіями блокчейн, оптимізованої для міжнародної торгівлі та фінансів. Сьогодні він зріс на 9%.

Velas, найшвидший у світі блокчейн EVM зі швидкістю до 75 000 транзакцій за секунду, зріс на 9% за останні 24 години.

Fantom продовжує свій бичачий забіг. Сьогодні він зріс на 7%, а за 7 днів він здорожчав на 10%.

Stellar Lumens, відкрита мережа, яка дозволяє переміщувати та зберігати кошти, сьогодні зросла десь на 7%.

У тренді

Вже який день поспіль PAPPAY демонструє найкращі результати. Сьогодні його вартість зросла на колосальні 900%. PAPPAY – це платіжний інструмент, завдяки якому власники отримують пасивний прибуток. Він дозволяє здійснювати безпечні, легкі та швидкі онлайн-платежі, зокрема платежі електронної комерції. Він приносить пасивний прибуток у розмірі 1% і надає розробникам доступ до API.

Токен GamingShiba є найбільш популярним на CoinMarketCap. Творці цієї криптовалюти називають її ланкою, що об'єднує геймерів, потокові платформи, NFT і метавсесвіт. За останні 24 години вона зросла на 61% .