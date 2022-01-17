В цілому, крипторинок сьогодні ведмежий. Ямайка планує запустити свою цифрову валюту в найближчі кілька місяців, і її прем'єр-міністр очікує, що протягом п'яти років 70% населення будуть використовувати її.

Роздрібний гігант Walmart планує випустити власну криптовалюту і зовсім недавно подав кілька заявок на торговельну марку, де і виклав свої плани.

Після важкого початку 2022 року американські акції продовжують торгуватися в мінусі: минулого тижня SPX500 втратив 0,3%, а DJ30 – 0,88%.

Минулого тижня сектор нерухомості США показав найгірші результати: American Tower Corporation і Crown Castle International впали більше ніж на 5%.

Кращі криптовалюти

Cardano була єдиною криптовалютою з десятки кращих, що торгувалася в плюсі останні 24 години. Ця монета піднялась більше ніж на 10% і в сумі за останній тиждень здорожчала на 30%.

Серед тих, хто програв, були Polkadot, який впав більше ніж на 4,5%, і Solana, що втратила приблизно 3%. На момент написання цієї статті біткоїн торгувався трохи нижче 43 000 доларів.

Кращі гравці

Сьогодні безперечним переможцем став Monero, який зріс на 6%. THORChain зріс майже на 7%. Також продовжує зростати Oasis Network. Його нативний токен ROSE здорожчав на 7% за останні 24 години.

Криптовалюта OKB, яку випустили OK Blockchain Foundation і мальтійська криптобіржа OKEx, також сьогодні здорожчав на 7%. Така ж тенденція притаманна і Kava, крос-ланцюговій платформі DeFi-кредитування, яка дозволяє користувачам брати в позику стейблкоіни USDX, а також вносити на депозит різноманітні криптовалюти і отримувати з них прибутки.

В протилежній команді знаходиться Loopring, що втратив 6%, і Kadena, яка впала на 8%. Ravencoin, який минулого тижня зростав разом з Loopring і Kadena, також змінив тенденцію і знизився на 6% за останні 24 години.

У тренді

Сьогодні ціна Request у реальному часі становить 0,355 долара, а обсяг торгів за 24 години становить 86,6 мільйона доларів. За останні 24 години цей токен зріс на 24%.

LooksRare — це NFT-ринок, що орієнтується на спільноту і який активно винагороджує трейдерів і творців за їхню участь. Він також зростає і сьогодні здорожчав на 16%.

Найбільшим переможцем є токен інкрементальної браузерної гри Avaxtars за принципом «Грай та заробляй», що працює на блокчейні Avalanche. Avaxtars Token зріс на 236% за останні 24 години, частково це сталося через новини про нове партнерство з Kaira Network.