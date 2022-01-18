Загалом, крипторинок ведмежий. За останні 24 години ціни на нафту підскочили до майже 85 доларів, бо, схоже, її видобуток залишиться обмеженим. На момент написання цієї статті нафта торгувалась на рівні 84,82 долара, що лише на 20 центів нижче від її річного максимуму.

Оскільки американські ринки закриті через державне свято, вчора фокус інвесторів перемістився на Європу. Індекс EUTX50, що представляє 50 найбільших компаній єврозони, піднявся на 0,7%.

Кращі криптовалюти

Серед основних криптовалют знову виділився Cardano, який здорожчав майже 3% за останні 24 години, а загалом за останні 7 днів він збільшив свої прибутки до 35%. Такі здобутки Cardano отримав напередодні запуску SundaeSwap, що планується 20 січня. Це буде перша децентралізована фінансова біржа, яка використовує блокчейн Cardano.

Solana, Ethereum і BNB знизилися більше ніж на 2%, а на момент написання статті біткоїн торгувався вище 42 000 доларів.

У топ-20 криптовалют найбільші втрати мають Terra і Polygon. Обидва сьогодні втратили по 10% своєї вартості. Near Protocol знизився на 9%, а Chainlink і Polkadot впали на 7% за останні 24 години.

Кращі гравці

Більшість із топ-100 найбільших монет за ринковою капіталізацією втратили від 3 до 6% своєї вартості. Cosmos втратив останні свої досягнення і впав сьогодні на 11%. Недалеко від нього відстав і Fantom, який здешевшав на 9%. Криптовалюта Axie Infinity втратила 10%.

Наразі Monero здешевшав майже на 11% і втрачає свої останні перемоги. 1inchnetwork знизився на 7%.

У тренді

Knight War: The Holy Trio — це майбутня напівдецентралізована гра в жанрі Idle Defense за принципом «Грай та вигравай». З наближенням дати випуску цієї гри її нативний токен MRE зріс на 311%.

Telos, найбільш швидкий і масштабований блокчейн, який спеціалізується на використанні блокчейну в реальному світі та його впровадженні, є одним із найбільших переможців на сьогодні. Його вартість зросла на цілих 53%.

Propy також в тренді. Цей токен створили, щоб автоматизувати процес продажу нерухомості. Propy зріс на 47% за останні 24 години.