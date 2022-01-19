Усі криптовалюти зі списку топ-20, за винятком Terra, що займає 9-у позицію, знизилися протягом останніх 24 годин. У вівторок пізно ввечері нафта піднялася вище 86 доларів, і ї ціна стала найвищою з 2014 року, а низка геополітичних подій сприяла згортанню поставок.

Стався вибух на нафтопроводі з Іраку до Туреччини, і це зупинило потік нафти. Також у вівторок терористи атакували нафтосховища та паливні танкери в ОАЕ.

Напруга на російсько-українському кордоні загрожує перебоями в постачанні нафтопродуктів, бо країни ОПЕК+ намагаються досягти цільового видобутку, а світовий попит на нафту лише зростає. На момент написання статті нафта торгувалася вище 85 доларів.

Вчора акції США впали після різкого зростання дохідності казначейських облігацій. Усі індекси Волл-стріт вчора були в мінусі, DJ30 і SPX500 впали на 1,5% і 1,8% відповідно, а NASDAQ100 впав на 2,6%.

Кращі криптовалюти

Cardano завершив серію своїх перемог і втратив більше 10%. Далі йде Polkadot, який знизився більше ніж на 4%, Ethereum і BNB впали більш ніж на 3%, а XRP і Solana втратили більше 2%.

На момент написання цієї статті біткоїн торгувався нижче 42 000 доларів. Єдиним переможцем у топ-20 стала Terra, чий токен Luna зріс на 5% за останні 24 години.

Криптобанкомати в Сінгапурі призупинили здійснення послуг, бо регулятам не сподобалось, що споживачі мають легкий доступ до криптовалют. На думку Bank of NY Mellon, криптоактиви мають потенціал приносити значні прибутки в найближчі 2-3 роки.

Кращі гравці

Криптовалюти зі списку топ-100 більш-менш віддзеркалювали рух криптовалют у топ-20. Виділився лише Stacks, блокчейн-рішення рівня 1, що допомагає переносити розумні контракти і децентралізовані додатки (DApps) на Bitcoin (BTC). Сьогодні він зріс на 17%.

THETA, нативний токен Theta Network, сьогодні став одним із найбільших і небагатьох переможців і зріс більше ніж на 9% за останні 24 години. Theta Fuel, токен, що живить блокчейн Theta, сьогодні також подорожчав на 14%. На іншому кінці шкали знаходиться Harmony, яка завершує свої досягнення падінням на 13%.

У тренді

Найбільші здобутки сьогодні має Patron — токен платформи економіки спільного використання для впливових осіб. За останні 24 години ця криптовалюта японської компанії здорожчала на 2970%.

Rainbow Token — це гіпердефляційний, етичний DeFi-токен, що працює на Binance Smart Chain і в одному криптоактиві поєднує сім функцій. Два дні тому його внесли до списків на біржі Stealth Exchange, і сьогодні цей токен зріс на 18%.

Токен Lunar стрімко зростає через новини про лістинг на біржі Bitmart. Вартість Lunar зросла сьогодні на 11%.