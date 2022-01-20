Сьогодні ринок криптовалют більш-менш рівний, і більшість криптовалют зі списку топ-10 найбільших монет демонструють прибутки або втрати менше 1%.

Оскільки в США та інших частинах світу продовжує зростати інфляція, попит на дорогоцінні метали збільшується. За останні 24 години багато акцій золота та срібла помітно зросли.

Прикладами є Harmony Gold Mining (+16%), Gold Fields (+12,8%), AngloGold (+12,2) і Pan American Silver (+9,5%).

Учора ринки США впали, бо вперше починаючи з травня 2019 року дохідність 10-річних казначейських облігацій Німеччини стала позитивною.

Кращі криптовалюти

Cardano продовжує знижуватися після того, як за тиждень зріс більше ніж на 30%. За останні 24 години він втратив близько 3%. BNB виріс майже на 2%, Terra – більше ніж на 3%. На момент написання цієї статті біткоїн торгувався трохи нижче 42 000 доларів.

В топ-20 помітно виділяється Cosmos, який збільшився на 7,33% за останні 24 години.

Кращі гравці

Токен FTX, нативний токен криптобіржі FTX, сьогодні зріс на 9%. Stacks втратив 10% і цим перекреслив вчорашні вражаючі прибутки.

Більшість інших монет зі списку топ-100 рухалися в діапазоні +/- 1-3%.

У тренді

Найбільший здобутки демонструє криптовалюта на базі гри NinjaFloki, яка приносить пасивний прибуток. Її вартість сьогодні зросла на 650%.

Moonbeam, який нещодавно з'явився у списках на біржі Binance, стрімко зростає, і його вартість здорожчала на майже 25% за останні 24 години.

Baby Doge Coin – мем-монета на собачу тематику, яка тримає свої позиції. Останній тиждень цей токен набирає обертів і сьогодні знову здорожчав на 9%.

Ціна REN (токену REN Protocol) зросла після того, як оголосили, що вчора він з'явився на платформі eToro. Те ж стосується і Fetch.ai, який також можна знайти на eToro. FET, нативний токен Fetch.ai, зріс на 9% за останні 24 години.