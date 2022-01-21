Протягом останніх 24 годин ринок криптовалют залишався на своїй загальній нижній траєкторії, оскільки більшість основних криптовалют зафіксували різке зниження. Загалом, з учорашнього дня ринок криптовалют втратив понад 140 мільярдів доларів.

Учора ринки просіли: індекс SPX500 впав на 1,06%, DJ30 втратив 0,89%, а NASDAQ100 впав на 1,53%.

Акції стрімінгового гіганта Netflix впали на 1,48%, бо у звіті про прибутки пропустили прогнози зростання кількості передплатників.

Кращі криптовалюти

Біткоїн впав більше ніж на 7% і опустився нижче позначки в 40 000 доларів. Декілька криптовалют зі списку топ-10 демонстрували втрати понад 9%, зокрема Ethereum, BNB, Cardano і Solana.

Кращі гравці

У списку топ-100 більшість монет втратили від 7 до 9%. Дещо виділилися Chainlink і Algorand (обидва втратили по 12%) і NEAR Protocol (-13%); ці криптовалюти випали з топ-20.

Secret втратив 17%, Yearn Finance і Loopring – 15%, Theta Network – 11%, токен метавсесвіту SAND – 12%, а Harmony – 13%.

UNUS SED LEO, утилітний токен, який використовується в екосистемі iFinex, сьогодні став єдиним переможцем. За останні 24 години він збільшився на 3%.

У тренді

Ціна токену Project X Nodes (PXT) сьогодні зросла на 529%. Цю мережу розробили 100 засновників, які хочуть створити надзвичайно успішний проєкт за типом вузла.

Мережа прагне створити та розвинути криптовалюту, що приносить стійкий пасивний прибуток, і управляти нею, а також мати інклюзивну та етичну спільноту прихильників по всьому світу. Після створення вузла починається генерація пасивного доходу.

Сьогодні ціна SUKU в реальному часі становить 0,57 долара, а обсяг торгів за 24 години складає 65,6 мільйона доларів. SUKU зріс на 57% за останні 24 години.

Beta Finance — це грошовий ринок на базі Ethereum, який не потребує дозволу та дозволяє давати та брати позику, а також шортувати криптоактиви. Цей проєкт набуває популярності. Сьогодні він зріс на 28%.