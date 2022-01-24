Останні кілька днів усі криптовалюти зі списку топ-10 демонстрували втрати, і сьогодні вранці вони продовжили знижуватися. У п'ятницю індекс UK100 різко впав і втратив свої попередні здобутки за тиждень. Причиною цьому стали глобальні розпродажі акцій.

Минулого тижня американські ринки впали, бо інвестори спостерігали за зростанням дохідності облігацій, зокрема облігацій типу TIPS, що пов’язані з інфляцією. Це вказує, що в майбутньому бізнесу дорожче обходитимуться кредити.

Кращі криптовалюти

Більшість криптовалют із двадцятки кращих втратили від 8% до 15% своєї вартості за останні 24 години. Біткоїн сьогодні втратив 5,50% і на момент написання цієї статті торгувався трохи нижче 34 000 доларів. Cardano продемонстрував збитки в розмірі 13%, і, таким чином, його тижневі втрати зросли до 36%.

Сьогодні Solana втратила майже 20%, її тижневі втрати зросли майже до 40%, а ціна за 1 SOL опустилась нижче 90 доларів. Блокчейн Solana продовжує зіштовхуватися із серйозними проблемами перевантаження мережі. Через спад на загальному ринку цей токен перебував у вільному падінні і втратив майже 60% від свого історичного максимуму, що спостерігався в листопаді 2021 року.

За даними CoinMarketCap, Solana опустилася на восьме місце в рейтингу і тепер її повністю розбавлена ринкова капіталізація становить менше 45 мільярдів доларів.

Кращі гравці

Усі криптовалюти зі списку топ-100 втратили свою цінність. Найбільші втрати поза списком топ-20 демонструють Harmony (токен здешевшав на 19%), Theta Network, Curve Dao Token, THORChain і Quant (усі вони втратили по 17%).

У тренді

Сьогодні найкращі здобутки має Obsidium (OBS), екосистема та безсерверна міжланцюгова платформа рівня 2, що живить простір DeFi, AMM та NFT.

Перевагами Obsidium є: нескінченна масштабованість, висока пропускна здатність, підтвердження за долю секунди та комісія, яка складає десяту частину цента. Сьогодні він здорожчав на 979%.

Токен Moss Carbon Credit (MCO2), який має прагне сприяти збереженню навколишнього середовища за допомогою ринкового рішення, торгується за 18,54 долара і здорожчав на 135%.

VELO, токен компанії Velo Labs, що створює унікальну об'єднану мережу обміну кредитами, торгується за 0,066 долара, а денний обсяг торгів складає трохи менше 31 мільйона доларів. За останні 24 години цей токен зріс на 35%.