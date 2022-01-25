Сьогодні вранці за східно-азіатським часом криптовалютний ринок був переважно в мінусі, при цьому більшість криптовалют зі списку топ-10 зазнали втрат. Пізніше тенденція змінилася на протилежну: більшість криптовалют на даний момент торгуються в плюсі.

Учора на початку торгів американські акції зменшили значні втрати, а згодом зросли: індекс SPX500 (+0,24%), DJ30 (+0,15%) і NASDAQ100 (+0,45%) закрилися вище.

Кращі криптовалюти

На момент написання цієї статті біткоїн зріс приблизно на 5% і торгувався вище 36 000 доларів. Вранці за східно-азіатським часом Ethereum і XRP впали приблизно на 1%, а Cardano зареєстрував втрати приблизно на 3%.

Серед тих валют серед списку топ-20, що виросли, помітно виділився Cosmos, який займає 17-е місце. Його токен ATOM сьогодні здорожчав на 13%. Він продовжує зростати і на початку вчорашнього дня збільшився аж на 8%, бо інвестори зробили ставку на подальше зростання цього високошвидкісного блокчейну.

Фактори, які сприяють його росту: впровадження мосту між Cosmos і Polkadot, а також майбутні ейрдропи для стейкерів Cosmos.

Кращі гравці

Fantom сьогодні зростає. Токен серйозного суперника мережі Ethereum зріс на 12% за останні 24 години.

Elrond намагається відновитися. Сьогодні він зріс приблизно на 9%, але його втрати за тиждень все одно становлять 28%.

У топ-100 криптовалют помітно виділяється OKB, яку випустили OK Blockchain Foundation і мальтійська криптобіржа OKEx. Ця монета посідає 61-у позицію за ринковою капіталізацією і сьогодні зросла на 14%.

Серед інших переможців знаходяться Loopring, який зріс на 14%, і Bora, що здорожчав на 16%. Bora зайняв 90-у сходинку в рейтингу. Woo Network займає 100-ту позицію і за останні 24 години зріс на 16%.

У тренді

DIA, токен платформи оракулів з відкритим вихідним кодом, яка дозволяє учасникам ринку отримувати, надавати достовірні дані та обмінюватися ними, стрімко зростає через новину про лістинг на Coinbase. Сьогодні він збільшився на 46% і продовжує зростати.

MXC продовжує свої нещодавні перегони. За останні 24 години цей токен зріс на 31%.

Сьогодні монета FX додала 29% до своєї вартості. Нативний токен Function X торгується за 0,67 долара, а денний обсяг торгів складає 28,45 мільйона доларів.

Ooki — це децентралізований протокол для маржинальної торгівлі, позик, кредитів та стейкінгу, який дозволяє розробляти dApps для кредиторів, позичальників і трейдерів. За останні 24 години він зріс на 28%.