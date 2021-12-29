Крипторинок в цілому є ведмежим, і всі 20 найбільших монет зазнають збитків, за винятком UniSwap, який продовжує свій вчорашній бичачий забіг, хоча й лише з незначним прибутком. Індекси США вчора були неоднозначними, бо інвестори зафіксували свої останні прибутки в цьому році.

Кращі криптовалюти

Біткоїн впав приблизно на 2%, і сьогодні вранці торгувався нижче 48 000 доларів. Ethereum, Cardano і XRP впали десь на 3%. Найбільші невдахи в топ-20 – Avalanche і Solana. Обидва знизилися приблизно на 7%.

Сьогодні ціна Terra в реальному часі становить 86,55 долара, а обсяг торгів за 24 години складає 2,8 мільярда доларів. Монета, що посідає дев'яте місце за ринковою капіталізацією, втратила за останні 24 години 6%, що змусило деяких трейдерів купувати на просадці.

Кращі гравці

Ведмежий тренд продовжується і за межами топ-20. Одним з небагатьох, хто має здобутки, є Fantom, ціна якого вибухнула, адже за минулий тиждень його загальна заблокована вартість в мережі перевищила 5,83 мільярда доларів. Сьогодні він зріс на 5%.

Сьогодні ціна Harvest Finance в реальному часі становить 175,41 долара, а денний обсяг торгів — 660,5 мільйона доларів. Harvest Finance сьогодні зріс трохи менше ніж на 11%. Harvest автоматично генерує найвищі врожаї, що доступні для новітніх DeFi-протоколів, і оптимізує прибутки, отримані за допомогою найбільш сучасних методів ведення господарства.

ROSE, нативний токен Oasis Network, посідає 80-у сходинку серед криптовалют за ринковою капіталізацією. Після серії втрат монета знову починає зростати, сьогодні вона здорожчала на 8% .

SushiSwap продовжує зростати, за останні 24 години він виріс на 9%.

Ще одними переможцями є Zilliqa і Livepeer, які виросли на 6% і 4% відповідно.

Aave входить до числа найбільших невдах, адже впав на 13%. Kadena продовжує своє падіння, і за останні 24 години втратив ще 10%.

ICON різко змінює свою вчорашню тенденцію до зростання. Цей блокчейн рівня 1, метою якого є побудувати мережу блокчейнів, що можуть взаємодіяти між собою, між автономними онлайн-спільнотами та реальними компаніями, наразі втратив 16%.

У тренді

VNX — люксембурзька платформа для випуску цифрових активів, яка розробила наскрізну платформу, що відповідає нормативним вимогам, щоб організовувати пропозиції цифрових активів. Сьогодні вона здорожчала на 151%.

RichQuack — гіпердефляційний токен, який генерує автоматичну ліквідність, яка, у свою чергу, виплачує власникам статичну винагороду. Це нова монета, що базується на цікавому принципі. Сьогодні ця валюта також в тренді.