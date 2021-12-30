Загалом ринок криптовалют падає, адже рік підходить до кінця. Протягом останніх 24 годин він був у мінусі, оскільки на момент написання цього матеріалу 10 найкращих криптовалют просіли. Три основні американські індекси піднялися вчора, оскільки SPX500 виріс на 0,14% і завершив сесію на черговому історичному максимумі. UK100 вчора досяг 22-місячного максимуму, найвищого з лютого 2020 року.

Кращі криптовалюти

Біткоїн впав десь на 2% і сьогодні вранці торгувався нижче 47 000 доларів. Ethereum і XRP впали приблизно на 3%, а Solana зареєструвала втрати у розмірі приблизно 6%. Uniswap єдиний, хто вчора мав здобутки серед двадцятки кращих, почав падати. Сьогодні він знизився на 9%. Algorand, наступна за рейтингом монета (19 місце), на відміну від Uniswap, виріс на 11% і має найкращі результати у топ-20 криптовалют за ринковою капіталізацією.

Перейдемо до інших новин криптовалютного світу. Компанія Binance Holdings оголосила вчора, що отримала початкове схвалення від центрального банку Бахрейну на те, щоб стати постачальником криптовалютних послуг у цій близькосхідній країні. Таке нормативне схвалення з боку Бахрейну може збільшити обсяги торгівлі криптовалютами, і, за словами Кевіна О'Лірі з Shark Tank, може підвищити ціни на криптовалюти.

Кращі гравці

XinFin (XDC) — це компанія, що займається гібридними блокчейн-технологіями, які підходять для використання бізнесом, і що спеціалізується на міжнародній торгівлі та фінансах. Протокол XDC розробили, щоб підтримувати роботу розумних контрактів, 2000 TPS (кількість транзакцій за секунду), час транзакції 2 секунди та перевірку KYC для майстернод. Блокчейн XDC використовує XinFin Delegated Proof of Stake, щоб створити високомасштабовану, безпечну, дозволену та комерційну мережу блокчейнів. Сьогодні XDC має найкращі результати у топ-100 криптовалют, його вартіст зросла на 15%.

Завдяки постійному вдосконаленню екосистеми та встановлення низки вигідних партнерських відносин ціна на протокол NEAR тільки зростає. Сьогодні він збільшився на 14%.

Творці Cosmos описують його як проект, який вирішує деякі з «найважчих проблем», з якими зіштовхується блокчейн-індустрія. За останні 24 години він зріс на 9%.

Monero неухильно зростає, адже його розробникам вдалося виконати свою обіцянку і створити децентралізовану біржу, в основі якої лежать конфіденційність, швидкість та низькі комісії. Сьогодні він зріс на 7%.

Більшість інших монет сьогодні подешевшали на 1-6%. ICON, що займає 98 сходинку, продовжує падати. За останні 24 години він втратив 14%.

У тренді

SORA Validator Token (VAL) — це токен мережі SORA, який, як кажуть, надає інструменти для децентралізованих додатків, які використовують цифрові активи. До таких інструментв належать: атомні свопи, підключення токенів до інших ланцюгів та створення програмних правил стосовно цифрових активів.

SORA приєдналася до аукціонів парачейнів Kusama, і сумісність між існуючою мережею SORA і мережею парачейнів SORA Kusama забезпече міст. Токен VAL сьогодні зріс на 4140%, можливо, через новини про отримання слота на Kusama.