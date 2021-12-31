Незважаючи на загальний спад на криптовалютних ринках, який нещодавно спостерігався, майже всі з десятки кращих криптовалют демонстрували зростання останні 24 години. 2021 рік був для нафти гарним, локдауни через COVID-19 та повторне відкриття кордонів призвели до значного зростання ціни на неї. Дійсно ціни на нафту були найвищими з 2009 року і піднялися більш ніж на 50% протягом року. Вчора індекси SPX500 і DJ30 сягнули нових внутрішньоденних максимумів, а потім дещо впали. DJ30 не вдалося завершити на максимумі сьому сесію поспіль, індекс впав на 0,25%.

Кращі криптовалюти

На момент написання цієї статті біткоїн, Ethereum і XRP подорожчали більше ніж на 1%, а більшість інших криптовалют з десятки кращих зависли на рівній лінії.

Algorand, 19-та за величиною криптовалюта за ринковою капіталізацією, сьогодні має найкращі результати серед двадцятки кращих. Algorand зріс на 8,79% за останні 24 години.

Кращі гравці

Celsius (CEL) має набільші здобутки у топ-100. Ця універсальна платформа банківських і фінансових послуг для користувачів криптовалюти, яка пропонує винагороди за депозит криптовалюти та такі послуги, як позики та платежі в стилі гаманця, сьогодні зросла на 16%.

Gnosis, децентралізований ринок прогнозів на базі на протоколу Ethereum, також стрімко зростає. За 24 години він зріс на 14%.

Cosmos продовжує зростати. Сьогодні ціна Cosmos становить 31,75 долара, а обсяг торгів за 24 години складає 1,14 мільярда доларів. Cosmos зріс на 13,60% за останні 24 години.

AAVE сьогодні є ще одним великим переможцем. Його реальна ціна становить 272,41 долара, денний обсяг торгів складає 591,8 мільйона доларів. Aave зріс на 13,58% за останні 24 години.

Arweave і Bora набрали по 11%. Arweave — децентралізована мережа зберігання даних, яка прагне надати платформу для безстрокового зберігання даних. Bora — це децентралізована розважальна платформа, яка розповсюджує цифровий контент та надає стимули для своїх учасників.

SushiSwap продовжує зростати протягом останніх кількох, сьогодні він здорожчав на 10%.

У тренді

Let's Go Brandon (LGB) — це децентралізована мем-валюта, присвячена автогонщику Брендону Брауну, аутсайдеру, який здобув перемогу на Talladega Superspeedway 2 жовтня 2021 року і поклав цим початок ланцюгу подій, які в кінцевому підсумку привели до створення мем-монети. Сьогодні він зріс більше ніж на 50%.

Catena X (CEX) — проєкт, який прагне створити ефективний багатоланцюговий протокол передачі для об’єднання кількох блокчейнів, що буде сприяти торгівлі та здійсненням транзакцій між різними екосистемами повністю децентралізованим способом. Цей сервіс буде безпечним і розширеним, а його кінцевою метою є об’єднати більшість існуючих основних блокчейнів. Сьогодні він зріс на 427%.