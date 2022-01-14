Ринок криптовалют в основному знизився за останні 24 години. Сьогодні великий інвестиційний банк JPMorgan Chase повідомить свої результати за четвертий квартал минулого року, також це зроблять і Citigroup та Wells Fargo. Акції фінансових компаній зростають, тому що очікується підвищення процентних ставок.

Вчора акції технологічних компаній знову знизили американські індекси, і NASDAQ100 впав на 2,57% до найнижчого рівня починаючи з жовтня 2021 року.

Кращі криптовалюти

Біткоїн, який ще недавно зростав, на момент написання цієї статті впав десь на 2%. Проте у підсумку за тиждень здобутки найбільшої в світі криптовалюти все ще становлять більше ніж на 3%.

Ціна Dogecoin зростає з того часу, як Ілон Маск оголосив, що Tesla почне приймати його в якості оплати за частину своїх товарів. Це сталося сьогодні вранці за східноазійським часом. На момент написання статті Dogecoin зріс на 14% протягом 24 годин.

Кращі гравці

Більшість криптовалют зі списку топ-100 сьогодні втратили від 2 до 6% своєї вартості. Elrond втратив 8%, і деякі люди почали задумуватися, чи варто його купувати на просадці. Творці Elrond називають його блокчейн-платформою для нової інтернет-економіки, децентралізованих додатків і корпоративного використання.

Його головною перевагою є висока масштабованість, адже це перша мережа блокчейну, де відбувається розподіл стану, мережі та транзакцій.

Gala, найбільш успішний токен метавсесвіту в 2021 році, також втратив 8% своєї вартості за останні 24 години. THORChain, Enjin Coin, XDC Network і Loopring продовжують знижуватися. Кожен з них втратив близько 7%.

Блокчейн Kadena, який, як говорять, такий безпечний, як і біткоїн, надає практично безкоштовний газ, має безпрецедентну пропускну здатність і більш розумні контракти, сьогодні має найгірші результати – його ціна впала на 9%.

Немає чому пишатися і WOO Network, мережі глибокої ліквідності, яка об’єднує трейдерів, біржі, установи і DeFi-платформи. Токен WOO, який використовується в мережевих продуктах CeFi і DeFi для стейкінгу та щоб отримати знижки на комісії, сьогодні також втратив 9%.

На іншому кінці шкали знаходиться Secret, нативна монета Secret Network. Його блокчейн за замовчуванням забезпечує конфіденційність даних для розумних контрактів і дозволяє створювати та використовувати програми, які зберігають конфіденційність, і для яких не потрібен дозвіл.

Така функція захищає користувачів та програми, а також відкриває сотні раніше неможливих способів використання Web3. Secret продовжує вчорашній бичий забіг, і сьогодні його вартість збільшилась на 20%.

У тренді

Найбільш вражаючі результати сьогодні має Metaverse Future (METAF), який прагне створити відкритий метавсесвіт, у якому люди будуть не лише грати в ігри, щоб заробити гроші, а й вільно створювати цінності, щоб обслуговувати потреби населення метавсесвіту. Сьогодні цей токен зріс майже на 3000%.

Ціна Nectar, нативного токена компанії PolySwarm, сьогодні зростає. За останні 24 години він здорожчав на 66%.