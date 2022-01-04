Загалом, ринок криптовалют є ведмежим, особливо топ-20. DJ30 (+0,68%) і SPX500 (+0,64%) сягнули учора нових максимумів під час першої торгової сесії 2022 року. NASDAQ100 (+1,2%) також закрився з прибутком. Tesla мала найкращі результати серед компаній SPX500 і піднялась на 13,5% після того, як розбила вщент прогнози аналітиків щодо продажів.

Кращі криптовалюти

Більшість з двадцятки найбільших за ринковою капіталізацією криптовалют втратили вартість, лише Polkadot і Algorand стали винятками у топ-12. Solana впала на понад 3%, Cardano і BNB втратили більш ніж 2,5%, а XRP впав на понад 2%. Біткоїн торгувався вище 46 000 доларів США, на момент написання цієї статті впав десь на 1,5%.

Сьогодні ціна NEAR Protocol в реальному часі становить 17 доларів, обсяг торгів за 24 години складає 1,4 мільярда доларів. NEAR Protocol, який посідає 15-е місце, за останні 24 години зріс майже на 20%.

Fantom, який займає 19-е місце, на момент написання статті торгувався за 2,89 долара. За останні 24 години він зріс на 19%. Він не відступає і виправляє свій попередній відкат. З 13 грудня 2021 року він постійно зростав, і аналітики вважають, що він відновить свій історичний максимум у розмірі 3 долари до кінця січня.

Ще один переможець – ATOM, токен Cosmos. Його ціна сьогодні становить трохи більше 39 доларів, а обсяг торгів за 24 години складає 2 мільярди доларів. Його нативний токен, ATOM, зріс на 10% за останні 24 години.

Кращі гравці

Сьогодні Hathor є найбільшим переможцем у топ-100, адже він зріс на 25%. Він проводить свої транзакції в DAG (поза блоками), які підтверджуються блоками. Як повідомляється, така структура дозволяє Hathor бути дуже масштабованим і децентралізованим. Hathor прагне подолати складнощі створення нового токена. За повідомленням, токени в мережі працюватимуть з такими ж параметрами масштабованості та безпеки, що й нативний токен HTR.

На другому місці Ravencoin з прибутком 17%. Це цифрова однорангова мережа, яка має на меті реалізувати блокчейн для конкретного випадку використання, щоб здійснювати ефективну передачу активів між сторонами.

Velas і Secret сьогодні піднялися на 13%. Творці Velas стверджують, що це найшвидший у світі блокчейн EVM, який дозволяє миттєво обробляти до 75 000 транзакцій за секунду, а також гарантує високий рівень безпеки та низькі комісії. Secret — це нативний токен Secret Network, блокчейну, що за замовчуванням зберігає конфіденційність даних для розумних контрактів, і таким чином дозволяє створювати та використовувати додатки, для яких непотрібні дозволи, та які зберігають конфіденційність. Ця функція захищає користувачів, захищає додатки та відкриває сотні раніше неможливих способів використання Web3.

Akash — це перший у світі децентралізований ринок хмарних обчислень і DeCloud для DeFi. Сьогодні він також зріс на 13%. Tezos зріс на 12% за останні 24 години.

У тренді

Saitama, керований спільнотою токен і платформа, що прагне розробити сервіси для навчання наступного покоління інвесторів і зробити криптовалюту простою та безпечною для всіх, сьогодні зросла майже на 50%. Вона починалася як мем-монета, але з часом розширилася і вийшла далеко за ці межі. У пресі ширяться новини, що, можливо, вона буде торгуватися на біржі Binance.

Shuna Inuverse, NFT-ініціатива для ігор нового покоління, є найбільш популярною монетою сьогодні, ії вартість зросла на 831%.