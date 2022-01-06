Протягом останніх 24 годин основні криптовалюти різко впали, реагуючи на оприлюднений протокол Федерального комітету з відкритого ринку (FOMC) про прискорене підвищення ставок. Усі три основні американські індекси різко впали через новини про те, що чиновники ФРС планують підвищити ставки та почати продаж облігацій раніше, ніж очікувалося. Найбільше постраждав NASDAQ100, який впав на 3,34%.

Цей розпродаж, який спровокував ФРС, став найгіршим початком календарного року для технологічних акцій з часів фінансової кризи 2008 року, коли акції низки технологічних компаній впали на американських ринках. Лідером по падінню серед компаній NASDAQ100 став MercadoLibre, який впав на 9%, Datadog впав на 7,76%, а Moderna – на 7,65%.

Найбільших втрат серед компаній SPX500 зазнала Enphase Energy, яка впала на 11,82% після того, як Bank of America знизив рейтинг її акцій з позитивного до нейтрального рівня.

Кращі криптовалюти

Solana і Polkadot впали більше ніж на 11%, а Ethereum, BNB, Cardano і XRP втратили більше ніж 8%. Біткоїн впав майже на 7% і торгувався трохи вище 43 000 доларів на момент написання цієї статті. Тим не менш, у звіті Goldman Sachs цього тижня говориться, що протягом найближчих п’яти років біткоїн має потенціал зрости вдвічі до 100 000 доларів.

Polygon втратив 15%. Після того, як 27 грудня він сягнув рекордних 2,92 долара, зараз він різко впав. З того часу він втратив понад 25%, і сьогодні його ціна становить 2,08 долара. Це сталося після новини про те, що на початку грудня здійснили зловмисний злом мережі.

Кращі гравці

Майже всі криптовалюти з топ-100 за ринковою капіталізацією сьогодні втратили свою вартість. Найбільше постраждали токени метавсесвіту. Найбільших втрат зазнали Axie Infinity, Internet Computer і Loopring: вони втратили 20%; Elrond, Tezos, Curve DAO, ThorChain і Compound втратили по 19%; Gala, Arweave і Kadena – 18%; втрати Hedera, Theta, Nexo і SushiSwap становлять 17%; протокол конфіденційності Secret втратив 16%; а Sandbox, Harmony, BAT, The Graph, Helium, Enjin Coin, Chiliz, Waves, YFI, Algorand, IoTeX і Velas – по 15%.

І 100-е місце займає APENFT, який сьогодні є єдиним переможцем і має прибуток близько 3%. Його основний бізнес – інвестування в найкращі NFT-платформи і твори мистецтва, послуги бізнес-інкубації для провідних NFT-художників, спонсорська підтримка галерей, організація художніх виставок та публікацій, створення премій на підтримку мистецтва та критиків, а також створення художніх колекцій.

У тренді

PAPPAY, криптовалюта, яку можна використовувати для цифрових покупок і платежів в Інтернеті, а також інструмент, який генерує пасивний прибуток, сьогодні зросла на 900%, що є досить типовим з огляду на її нещодавню траєкторію.

Ще один переможець – AquaGoat.Finance, який за останні 24 години зріс на 8,65%. AquaGoat усвідомлює шкідливий вплив майнінгу криптовалют на навколишнє середовище, тому сприяє дискусіям щодо проблем океану, а також допомагає компенсувати, пом’якшити та звести нанівець шкоду, яку в минулому завдали люди та майнінг криптовалют, при цьому ще приносить прибуток для учасників мережі.