За останні 24 години ринок криптовалют знизився, адже на момент написання цієї статті більшість із 10 найбільших криптовалют були в мінусі. На Волл-стріт сьогодні може вплинути Звіт про заробітну плату несільськогосподарських підприємств, а також інші дані стосовно роботи, які оприлюднять о 15:30 за Києвом.

Кращі криптовалюти

Біткоїн впав приблизно на 3% і сьогодні вранці торгувався нижче 42 000 доларів, а-от Ethereum втратив більше ніж 7%. Єдиними переможцями в топ-20 стали Cardano, XRP, Polygon і Chainlink.

Cardano і XRP здорожчали приблизно на 1%, а Polygon і Chainlink – десь на 2%. Через помилку на CoinMarketCap Hex посів восьме місце за ринковою капіталізацією. Насправді він займає щабель №201.

Кращі гравці

Ціна Counos X (CCXX) зросла на 64% за останні 7 днів. Сьогодні він додав ще 81% до своєї вартості. Зараз ця криптовалюта займає 89 місце за ринковою капіталізацією.

Ціна Cosmos в реальному часі сьогодні становить 44 долари, а обсяг торгів за 24 години складає 2,7 мільярда доларів. Сьогодні Cosmos здорожчав на 22%.

Ціна Live Harmony становить 0,32 долара. Сьогодні токен ONE зріс на 16%.

MANA лідирує в топ-100 криптомонет за ринковою капіталізацією, і сьогодні вона почала відновлюватися після вчорашніх втрат. Ціна Decentraland в реальному часі становить 3,20 долара, а обсяг торгів за 24 години складає 2,4 мільярдів доларів. Decentraland зріс на 13% за останні 24 години.

Quant, що прагне з’єднати блокчейни та мережі по всьому світу, не знизивши при цьому ефективність та сумісність мережі, також швидко відновлюється після останніх втрат, які сколихнули загальний крипторинок. За останні 24 години він додав 14% до своєї вартості.

У тренді

MetaCraft — це бігова групова ланцюгова гра, що імітує Rarity. На момент написання статті вона була у найбільшому тренді. Ціна Metacraft сьогодні у реальному часі становить 0,28 долара, а обсяг торгів за 24 години складає 467 563 долари. MetaCraft зріс на 354% за останні 24 години.