В цілому ринок криптовалют зростає. Сьогодні найбільше здорожчали Cardano, Polkadot, Uniswap, Theta, Aave, Monero, Zilliqa і Voyager Token. Минулого тижня, напередодні різдвяного періоду у католиків, американські ринки дещо оговталися після спаду, що був викликаний повідомленням про новий штам коронавірусу Omicron. Хоча на початку тижня було зниження, за чотири дні SPX500 виріс на 3,59%.

Сьогодні вранці ціни на нафту впали після того, як у США скасували тисячі різдвяних рейсів через зростання кількості випадків COVID-19. У четвер найбільш результативними стали акції Tesla, які виросли на 5,76%, а-от акції ViacomCBS здорожчали на 4,80%, а Micron Technology – на 4,52%.

Кращі криптовалют

Напередодні Різдва біткоїн перестав падати і подолав щабель у 50 000 доларів вперше з початку грудня. На початку цього місяця ця криптовалюта різко впала і чимдуж намагалася відновити свої позиції. Тоді біткоїн сягнув позначки близько 45 000 доларів. Але за тиждень до Різдва біткоїн здійснив щось на кшталт реваншу і вперше з 12 грудня піднявся вище 50 000 доларів у четвер.

Ethereum також влаштував перегони напередодні Різдва, вперше з початку грудня він стабільно торгувався вище 4000 доларів. На додаток до біткоїну та Ethereum, сьогодні вранці всі 10 найкращих криптовалют, серед яких Polkadot, демонстрували зростання приблизно на 9% за останні 24 години. Uniswap зріс на 12,45% за останні 24 години.

Кращі гравці

Zilliqa, публічний блокчейн без дозволів, який створили, щоб забезпечити високу пропускну здатність, а також можливість виконувати тисячі транзакцій в секунду, сьогодні виріс на 14%. Токен Voyager також здорожчав на 14%. Kadena відновлюється і на момент написання даного матеріалу виросла на 12%.

Реальна ціна THETA сьогодні становить 5,81 долара. За останні 24 години ця монета зросла на 10,21%. Helium, Monero та Aave здорожчали на 10-11%.

У тренді

Відбувся запуск Scar Token, децентралізованої мем-монети для збору коштів для боротьби з голодом у всьому світі шляхом «пожертвування податкових зборів». Хоча ідея цієї валюти досить туманна, та сьогодні вона зросла на 291%.

Безсумнівно, більш цікавою є New Year Token, ще одна модна монета. Його рекламують як особистий довідник для веселого та святкового настрою. Його творці пропонують «унікальні новорічні чарівні коробки», що містять загалом 10 різних NFT. Кожен NFT має унікальний колекційний предмет і одну з доступних нагород. На момент написання цієї статті New Year Token виріс на 319%.