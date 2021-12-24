24 грудня з наближенням католицького Різдва ринок криптовалют активно зростає. Це спонукало аналітиків ввести термін «перегони Сант».

Провідні криптовалюти

Bitcoin і Solana є лідерами у топ-5. Обидві валюти виросли сьогодні на 6%. Binance Coin здорожчав десь на 4%. Cardano хоч і не входить до п’ятірки лідерів, але нарешті починає відігравати свої втрачені позиції. На момент написання статті він зріс трохи більше ніж на 8%.

Terra продовжує свій дикий забіг: вчора вона впала на 13%, але сьогодні, як і позавчора, зросла на 15%. Монета Crypto.com (CRO) також зросла на 15%, оговтавшись після останніх втрат.

Кращі гравці

Dogelon Mars, монета-мем на собачу тематику, яка має назву, що натякає на Ілона Маска, Dogecoin і Марс, увійшла до топ-100 після того, як сьогодні вранці зросла на 38%.

Після того, як Sandbox, платформа ігрової екосистеми NFT, залучила 93 мільйони доларів у рамках інвестиційного раунду, 3 листопада ціна токена Sandbox (SAND) сягнула свого історичного максимуму в 3,45 долара. Потім вона піднялася ще на 150% і десь місяць тому сягнула максимуму в 8,51 долара. Зараз SAND торгується за 6,26 долара і додав сьогодні ще 21% до своєї вартості.

Ціна на Internet Computer (ICP) сьогодні становить 28 доларів. За останні 24 години Internet Computer виріс майже на 19%. В новинах поширюється інформація, що новий міжланцюговий міст між Ethereum та Internet Computer дозволить підтримувати нативні токени ERC20 в мережі ICP.

Arweave, децентралізована мережа зберігання даних, яка має на меті надати платформу для безстрокового зберігання даних, сьогодні виріс на 17%. Розробники цієї мережі називають її «жорстким диском в колективній власності, який ніколи нічого не забуває».

Decentraland — ще один токен метавсесвіту, що входить до топ-100, і який починає відновлювати свої позиції після нещодавніх втрат. Сьогодні він зріс на 15%. Fantom також здорожчав на 15%. Ще один токен метавсесвіту Enjin Coin зріс на 11%.

Dash (блокчейн і криптовалюта з відкритим вихідним кодом) прагне створити швидку та дешеву глобальну платіжну мережу, а також намагається стати кращим за біткоїн за рахунок того, що підвищує конфіденційність та швидкість транзакцій. Сьогодні він здорожчав на 14%.

Після зміни своєї назви на eCash (XEC) Bitcoin Cash ABC зріс приблизно на 13%. Його також деноміновали у співвідношенні 1:1000000.

Сьогодні ціна Gala в реальному часі становить 0,51 долара, обсяг торгівлі за 24 години складає трохи більше 1 мільярда доларів. Цей ігровий токен зріс на 11,50% за останні 24 години.

Серед інших топ-100 переможців: Holo, IoTeX, SushiSwap і WAX, які додали у вартості 10%, 12%, 13% і 12% відповідно.

У тренді

PAPPAY — криптовалюта, яку можна використовувати для цифрових покупок та онлайн-платежів. Цей платіжний інструмент також дає своїм власникам пасивний дохід. Це один із найбільших переможців насьогодні: він додав 242% до своєї вартості.