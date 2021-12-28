Протягом останніх 24 годин крипторинок був переважно в мінусі, бо переважна більшість із десятки кращих криптовалют просіли на момент написання цього матеріалу. Вчора ринки США повернулися до роботи, і стався післяріздвяний вибух: SPX500 (+1,38%) досяг ще одного рекордного максимуму.

Європейські акції почали зростання з того місця, де вони зупинилися перед Різдвом, і вчора закінчили день зі здобутками.

Нафта вчора здорожчала більше ніж на 3%, і з наближенням 2022 року трейдери все більш оптимістично налаштовані щодо споживчого попиту на це викопне паливо.

Кращі криптовалюти

Біткоїн впав десь на 3%, сьогодні вранці він торгувався нижче 50 000 доларів. Ethereum і XRP впали приблизно на 3%, а втрати Cardano сягають приблизно 1%. Terra є лідером серед десятки найбільших невдах: сьогодні вона втратила більше 10%. Polygon втратив трохи більше 8% своєї вартості за останні 24 години.

Кращі гравці

Поза двадцяткою лідерів, здобутки мають Sushiswap, Icon та IOTA. AMM Sushiswap сьогодні зріс на 10%. ICON Network, блокчейн рівня 1 з Південної Кореї, має найкращі результати серед сотні кращих криптовалют. Його ідея, як заявляють творці, полягає в тому, щоб побудувати мережу блокчейнів, що взаємодіють між собою, яка об’єднує автономні онлайн-спільноти та компанії реального світу. ICON Network фокусується на тому, щоб приносити користь в реальному світі шляхом розвитку гіперзв’язку, що стане можливим завдяки легому обміну цінностями.

Перевіряючи транзакції в децентралізованому реєстрі, ICON може звести до мінімуму кількість посередників і усунути перешкоди для транскордонних взаємодій. Зокрема, компанія працює над тим, як можна використовувати децентралізовану ідентифікацію, видачу цифрових сертифікатів, платежі через блокчейн, децентралізовані фінанси, невзаємозамінні токени та інші додаткові сервіси (електронний уряд, вибори, децентралізовані оракули та електронна система охорони здоров'я). Сьогодні ICON здорожчав на 18% і посів 84 місце на CoinMarketCap.

На іншому кінці знаходяться Theta і Yearn Finance (у обох -11%) та Loopring з Curve DAO Token (у обох -10%).

У тренді

Multi-Farm Capital — експериментальний протокол для отримання та розподілу прибутків, який розробили та запустили на блокчейні Ethereum. Комісії за транзакції з торгівлі надходять у скарбницю, а потім її використовують, щоб отримати прибутки на інших блокчейнах. Після переходу на новий контракт цей блокчейн зріс на 1845%.