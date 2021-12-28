На даний момент видно стрімкий висхідний тренд у Fantom (FTM). Фактично, за останні 7 днів токен зріс на 72%, а це значно перевищує оцінки аналітиків, за якими він мав би коштувати 2 долари США. На момент написання цієї статті FTM торгувався на рівні 2,33 долара, і це лише початок. Більше того, інші фундаментальні основи виглядають досить позитивно. Розглянемо деякі важливі моменти:

За ринковою капіталізацією Fantom (FTM) займає друге місце серед 40 кращих криптовалют, якщо брати його показники за тиждень; він поступається лише протоколу NEAR, який зріс майже на 80%.

Також на цьому тижні значно виріс його Total Value Locked (TVL), тому Fantom (FTM) посів друге місце після Terra (LUNA).

Поточна тенденція до зростання ще не досягла свого піку і може набирати обертів до кінця 2021 року.

Джерело даних: Tradingview.com

Fantom (FTM): цінова поведінка та її аналіз

Під час публікації даного матеріалу FTM торгувався на рівні 2,33 долара, у внутрішньоденній торгівлі виріс на 1,3%. За останні 7 днів монета зросла майже на 73%. FTM залишив увесь ринок далеко позаду, а також випередив своїх конкурентів, зокрема Solana (SOL) та Avalanche (AVAX), які також минулого тижня демонстрували гарні двозначні прибутки.

Крім того, FTM подолав усі важливі 50-, 100- і 200-денну ковзну середню (DMA). Ми дійсно очікували, що буде певний опір навколо 200 DMA, що знаходиться десь в районі 2,04 долара, але поки що його цінова поведінка свідчить про те, що FTM, ймовірно, збереже свої останні здобутки вище цього порогу.

Чи варто купувати Fantom (FTM)

Якщо подивитися на загальну заблоковану вартість (TVL) у FTM (особливо за останній тиждень), то стане ясно, що Fantom (FTM) зростає. Так, щоб наздогнати Solana (SOL) або Terra (LUNA), йому необхідно подвоїти свій TVL, але все одно він має гарний потенціалу на майбутнє. FTM є ідеальним активом для довгострокового інвестора. Однак я б зачекав кілька днів, доки поточний бичачий тренд трохи не втратить імпульс, і подивився б, чи будуть спади, щоб придбати цей токен.