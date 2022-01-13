Ціна Stellar (XLM) різко підскочила, особливо за останні два дні. Токен стабільно відновлюється після корекції, що спостерігалася на загальному ринку криптовалют на початку цього року, і, схоже, з'являються ознаки досить непоганого бичачого прориву. Але що буде далі з його ціною? Давайте спочатку розглянемо деякі важливі моменти:

На момент публікації даного матеріалу XLM торгувався за 0,2701 долара, тобто за останні 24 години він здорожчав майже на 7%.

Більше того, токен торгується значно вище своїх 25- та 50-денних експоненціальних ковзних середніх (EMA), але ще трохи відстає від своєї 200-денної EMA.

На початку цього року XLM впав до шестимісячного мінімуму, але вже компенсував деякі свої втрати і зріс на 12%.

Джерело даних: Tradingview.com

Stellar (XLM): аналіз ціни та прогнози

Нинішній різкий стрибок XLM відбувся паралельно з такою ж тенденцією на загальному ринку. Більшість альткоїнів зростають, та XLM робить це набагато швидше. Гадаємо, найближчим часом монета буде коливатися в районі між 0,2599 і 0,2732 долара.

Цікаво буде подивитися, як довго XLM зможе зростати вище 20- та 50-денних EMA. Якщо він консолідується навколо цієї ціни, то стійкий бичачий тренд може підштовхнути токен до його 200-денної EMA в найближчій перспективі.

Незважаючи на це, щоб утримати будь-який серйозний висхідний тренд, XLM повинен перетнути позначку в 0,3 долара. Хоча останні два тижні токен торгується нижче цього важливого порогу, та за допомогою поточного імпульсу токен може подолати його.

Чи варто купувати Stellar (XLM)?

Хоча останнім часом його ціна зростала, та Stellar (XLM) торгується все ще набагато нижче свого 6-місячного максимуму та річного максимуму 2021 року. Найближчими тижнями настрої на крипторинку покращаться, і, ми очікуємо, що XLM зросте ще більше. Крім того, довгострокові фундаментальні показники токена обіцяють світле майбутнє (В англійському варіанті йде гра слів: «…Такі ж яскраві, як і його назва». Англ. «stellar» – зоряний, яскравий, видатний).