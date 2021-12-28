Перегони Сант приносять Kadena (KDA) гарні здобутки

Перегони Сант, що ми спостерігали в криптовалютному просторі протягом останніх кількох днів, стали успішними для більшості монет. Kadena (KDA ) не залишилася осторонь. Блокчейн, що сподівається конкурувати з Ethereum, злетів. Та чи зможе монета зберегти цей імпульс, і куди вона буде розвиватися далі? Спочатку розглянемо деякі важливі моменти:

Наразі Kadena (KDA) демонструє висхідний тренд, за 7 днів вона зросла майже на 55%.

На момент написання даної статті монета торгувалась на рівні 16,07 долара, у внутрішньоденній торгівлі вона здорожчала на 16%, а її ринкова капіталізація становить близько 2,6 мільярдів доларів.

Також спостерігається зростання денного обсягу торгів Kadena (KDA). На момент виходу цього матеріалу обсяг торгів за 24 години зріс на 83%.

Джерело даних: Tradingview.com

Kadena (KDA): цінова поведінка та її аналіз

Те зростання Кадени (KDA), що ми бачили цього тижня, не є неочікуваним. По-перше, загальний ринок криптовалют демонстрував зростання під час перегонів Санта. По-друге, останніми днями альтернативні до Ethereum мережі зазнали зростання не лише в ціні, але й в обсягах торгів.

Як і Kadena (KDA), такі монети, як Solana (SOL), Polkadot (DOT) та Avalanche (AVAX), демонструють свої колосальні прибутки за 7 днів. Поки не зовсім зрозуміло, чи зможе Kadena (KDA) подолати позначку в 25 доларів і повернутися до своїх листопадових максимумів. Та в короткостроковій перспективі можна сказати, що такий висхідний тренд підніме KDA вище 20 доларів.

Чи варто купувати Kadena (KDA)

Якщо вас цікавлять довгострокі інвестиції, то варто звернути вашу увагу на Kadena (KDA). Дійсно наразі монета торгується набагато нижче своїх річних історичних максимумів, і зараз саме ідеальний час, щоб придбати цю криптовалюту.

Більше того, цей протокол додав кілька нових функцій на своїх платформах, зокрема можливість отримати на децентралізованих біржах на базі Ethereum прибутки з криптоферм. З часом Kadena (KDA) отримає більше корисних функцій, і її вартість буде зростати.