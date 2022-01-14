Перша в Європі: Швеція запустить першу криптовалютну SPAC

Швеція першою в Європі запустить першу криптовалютну SPAC трохи згодом в цьому місяці.

Популярність SPAC зростає

SPAC (або Special Purpose Acquisition Company) — компанія, яка не займається комерційною діяльністю, і її створили, щоб через IPO залучити капітал, а потім придбати уже існуючу компанію або злитися з нею.

SPAC існують десятиліттями, але останніми роками вони переживають просто вибух. У 2020 році в США створили 247 SPAC і проінвестували в них 866 мільярдів євро. У першому кварталі 2021 року 295 новостворених SPAC зібрали рекордні 85 мільярдів євро.

Чому SPAC?

Але чому саме SPAC? Це короткий шлях, щоб вийти на біржу. Цього прагнуть багато криптовалютних і блокчейн-компаній, адже за допомогою SPAC дійти до IPO можна швидше, легше і дешевше, ніж традиційним методом. Окрім того, криптокомпанії є новою і потенційно привабливою можливістю для інвесторів SPAC.

Лише минулого року багато криптокомпаній, зокрема Bakkt, eToro та CompoSecure, стали публічними за допомогою SPAC. Багато людей дивляться на довгий шлях, який довелося пройти Coinbase, щоб розпочати IPO. Це зайняло не менше 6 місяців.

HODL запустять 21 січня

До цього часу в Європі було не так багато SPAC, і жодна з них не робила особливий акцент на криптогалузі. Та незабаром ситуація зміниться, адже відбудеться IPO недавно створеної шведської компанії HODL SPAC Europe AB під тикером «HODL».

Згідно з оголошенням , ця компанія вийде на шведський фондовий ринок Spotlight 21 січня. Запуск став можливим, бо вони наразі зібрали капітал на суму 2,8 мільйона євро.

Великі амбіції в технологіях

Головна мета HODL SPAC — придбати принаймні одну компанію в галузі блокчейну на суму до 500 мільйонів шведських крон (приблизно 44,5 мільйона доларів) протягом 24 місяців після лістингу.

До першої групи інвесторів входять такі криптодіячі: прихильник біткоїну Ерік Волл, ютубер Іван Лільєквіст (Ivan on Тech) та Крістіан Андер. Останній є генеральним директором bt.cx. Мікаела Берглунд буде займати посаду голови компанії.

«HODL зараз шукає компанії з великими амбіціями та базовою технологією, які мають гарний комерційний потенціал. Завдяки HODL компанія пройде більш передбачуваний шлях до лістингу, а це означає, що можна буде сконцентруватися на розвитку компанії. Наявність досвідченої команди, доступ до ринку капіталу, а також висока обізнаність можуть прискорити розвиток компанії», — заявляє керівниця Мікаела Берглунд.

Чудова можливість для жінок у галузі

Голова компанії Мікаела Берглунд підкреслює можливості для жінок увійти в криптоіндустрію.

«Жінки мають чудову можливість потрапити на ранньому етапі в галузь, яка фактично вже становить мільярди доларів по всьому світу. Жінки зазвичай інвестують обережніше. На мою думку, жінки не тільки шукають можливість працювати в цій галузі, але й можуть почати інвестувати в неї, і таким чином вони можуть долучитися до створення цінності цієї інновації на тих умовах, що й чоловіки».