На початку цього року Near Protocol (NEAR) значно виділявся на тлі інших криптовалют. Інші альткоїни показали слабкість у січні, а NEAR тримався стабільно і навіть зміг піднятися до історичних максимумів у 17 доларів. Та схоже, що це було короткочасне зростання, адже зараз ціни різко падають. Давайте розглянемо деякі важливі моменти:

На момент написання цієї статті NEAR торгувався десь за 10 доларів. За 24 години він різко впав з максимальних 17 доларів і знизився майже на 12%.

Також за тиждень цей токен втратив майже 45% своєї вартості, і це є одним із найгірших показників тижня.

Низхідний тиск значною мірою пояснюється перешкодами на загальному ринку криптовалют.

Джерело даних: Tradingview.com

Near Protocol (NEAR) – Чи зможе відновитися?

З огляду на нещодавні торгові мінімуми, здається малоймовірним, що найближчим часом NEAR зможе відновитися. Оскільки на загальному ринку зберігаються песимістичні настрої, тиск на монету збережеться.

Тим не менш, не все було таким похмурим цього року. Дійсно на початку 2022 року монета зросла, перевищила позначку в 16 доларів і через кілька днів сягнула рекордного максимуму в 17 доларів.

Окрім того, Forbes визнав NEAR однією з найбільш швидкозростаючих блокчейн-екосистем, і це також спричинило черговий злет ціни. Поки ми тут говоримо, фішки падають, та коли настрої на загальному крипторинку покращаться, NEAR почне зростати ще більше.

Чи варто купувати Near Protocol (NEAR)

Так, цю монету варто купувати. Ми розуміємо, що настрої в криптопросторі не будуть негативними завжди. Ситуація відновиться, і варто очікувати, що NEAR відновиться разом із усіма. Якщо ви чекали, коли NEAR просяде, щоб придбати його, зараз саме ідеальний час зробити це. Цей токен чудово підходить для довгострокових інвестицій.