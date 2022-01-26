В останній бійні криптовалют токен VeChain (VET) був одним із найбільш постраждалих. Монета зазнала епічного падіння, і її ціна знизилась майже до 0,05 долара, що на 85% нижче її історичних максимумів. Та, схоже, токен компенсував деякі з цих втрат і, можливо, готується знову зростати. Розглянемо деякі важливі моменти:

Незважаючи на нещодавнє зростання, VeChain (VET) все ще торгується набагато нижче своїх максимумів 2021 року.

На момент написання статті токен торгувався за 0,05307 долара, тобто у внутрішньоденній торгівлі він зріс майже на 20%.

Більше того, VeChain залишається на ведмежому ринку, незважаючи на те, що останні кілька днів він показував деякі ознаки життя.

Джерело даних: Tradingview.com

VeChain – Чи продовжиться бичачий сплеск?

Безсумнівно, зростання на 20% протягом 24 годин приносить багато бичачого оптимізму стосовно будь-якого токена. Крім того, VET також зріс приблизно на 17% за 7 днів. Однак ці здобутки з'являються на тлі загального відновлення крипторинку.

По суті, позитивна зміна ціни токена VET значною мірою може бути викликана загальними настроями у криптопросторі. Зрештою, VeChain все ще торгується нижче своїх 25- та 50-денних простих ковзних середніх, що свідчить про те, що низхідний тиск може продовжитися.

Будемо спостерігати, чи зможе токен VET зрости вище позначки в 0,05307 долара. Однак, якщо тиск посилиться, монета реально може впасти до наступного рівня підтримки в 0,035 долара.

Чи варто купувати VeChain (VET)?

Навіть враховуючи нещодавнє падіння ціни, VeChain завжди був гідним активом для інвестицій. Він має вражаючі фундаментальні принципи та пропонує чудову альтернативу таким мережам, як Solana, Ethereum тощо. Звісно, ця криптовалюта є гідною інвестицією. Ви можете укласти угоду і придбати її протягом найближчого тижня чи близько того. Хоча токен сьогодні зростає, та він може різко впасти.