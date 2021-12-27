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Після масштабної грудневої корекції Verasity (VRA) різко падає

Аналіз

Більшу частину грудня та листопада для Verasity (VRA) був характерний ведмежий тренд. Після колосального зростання на 240% у жовтні, коли токен сягнув свого максимуму в 0,876 долара, зараз він вступив у широку фазу корекції. Він впав майже до 0,031 долара, можливо, це одна з найбільш руйнівних корекцій, що ми бачили цього місяця. Розглянемо деякі важливі моменти:

  • Після досягнення місячних максимумів у жовтні Verasity (VRA) буквально перебував у вільному падінні, але зараз консолідується біля позначки в 0,031 долара.

  • На момент написання цієї статті VRA торгувався за 0,038 долара, тобто у внутрішньоденній торгівлі він втратив 4%.

  • На рівні підтримки в 0,031 долара попит на монету різко зростає, можливо, далі вона почне зростати.

 

Джерело даних: Tradingview.com

Verasity (VRA): цінова поведінка та її прогнози

Хоча VRA консолідувався в районі 0,031 долара, та не видно жодного серйозного прориву з його боку. Більшу частину цього тижня монета намагалася здолати позначку в 0,04 долара, та поки що їй не вдалося прорватися та далі підтримувати зростання.

За даними Coinmarketcap.com, його денний обсяг торгів знизився майже на 30%. Можливо, перш ніж придбати цей актив, покупці спостерігають, чи зможе VRA піднятися вище 0,04 долара.

Хороша новина полягає в тому, що щоденний індекс відносної міцності (RSI) демонструє деяке відновлення. На момент написання статті він коливався в районі 47. Було б цікаво спостерігати, що буде далі з ціною VRA, якщо RSI підніметься вище 50. Та, на жаль, VRA все ще знаходиться нижче 200-денної ковзної середньої, і йому потрібно буде піднятися вище неї, щоб можна було говорити про зростання цієї валюти.

Чи варто сьогодні купувати Verasity (VRA)?

Очевидно, ця валюта переживає не найкращі часи. Дійсно є підстави стверджувати, що VRA нарешті досяг свого дна. Це означає, що ризики зниження його ціни є відносно низькими, але і вартість цього токена ніяк не може почати зростати. Щоб виник якийсь бичачий імпульс, знадобиться трохи більше часу. Отож, для довгострокових інвестицій VRA підходить добре.

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