Останні кілька днів спостерігається масовий розпродаж Polygon (MATIC). Хоча загальна тенденція для альткоїну все ще залишається позитивною, та MATIC різко знизився і пробив важливу зону підтримки, а це може призвести до ще більших збитків. Та чи є надія, що альткоїн зможе підскочити? Давайте розглянемо основні моменти:

На момент написання цієї статті MATIC торгувався на рівні близько 1,83 долара, тобто у внутрішньоденній торгівлі втратив майже 15%.

Фактично, цей альткоїн впав нижче позначки в 1,7 долара, що є його важливим рівнем підтримки, хоча йому вдалося компенсувати ці втрати.

Більше того, MATIC скотився нижче своєї 200-денної ковзної середньої, а це свідчить про те, що варто очікувати падіння.

Джерело даних: Tradingview.com

Polygon (MATIC): цінова поведінка та її аналіз

Без сумніву, у 2021 році альткоїн Polygon (MATIC) продемонстрував одні з найкращих результатів. Та після цьогорічного падіння криптовалют він наслідує інші монети та знижується. На момент написання статті ця монета здешевшела майже на 15% менше ніж за 24 години.

Це стало величезним шоком, адже, фактично, токен MATIC мав тенденцію до зростання і вже компенсував деякі втрати, які спостерігалися на початку року. Що ще більш серйозно, монета знизилася нижче своєї 200-денної ковзної середньої, а це свідчить про те, що ведмежий тренд може зберегтися.

Якщо MATIC не зможе подолати позначку в 1,75 долара і продовжити зростати, то, можливо, найближчим часом його ціна буде десь в районі 1 долара.

Чи варто купувати Polygon (MATIC)

Відповідь буде так. Якщо ви хочете купувати якісні криптовалюти з гарними фундаментальними основами, то токен MATIC буде найкращим варіантом. Насправді, завдяки нещодавній просадці інвестори мають можливість придбати його зі знижкою. Дуже ймовірно, альткоїн відскочить і знову буде зростати. Якщо говорити про короткострокові ігри, MATIC є занадто ризикованим активом.